Serie A: Gevi Napoli Basket, ecco Elijah Stewart Coach Buscaglia: "Un giocatore davvero interessante non solo per la nostra squadra"

La Gevi Napoli ha ufficializzato l'accordo con Elijah Stewart. L'ala della Louisiana, classe '95, è un nuovo giocatore azzurro. "Un grande benvenuto a Elijah, abbiamo seguito insieme a Bolognesi e la società, la sua crescita ed i suoi miglioramenti. - ha spiegato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia - Sono davvero contento che Stewart abbia accettato la nostra proposta tecnica e che si possa incastrare bene con tutti i giocatori che abbiamo. È un giocatore che può correre il campo, lo apre con il suo tiro, ed ha ottima intensità difensiva. Può essere certamente un giocatore davvero interessante non solo per la nostra squadra, ma per l'intero campionato. Sono davvero felice che sia con noi".

"Siamo molto contenti dell'arrivo di Elijah. - ha aggiunto il direttore sportivo, Alessandro Bolognesi - Prendiamo un giocatore in ascesa, che sta migliorando anno dopo anno. Stewart è un giocatore duttile, ha grande energia, anche contagiosa, e possiede notevoli qualità. Un giocatore completo che va ad ampliare il nostro settore degli esterni che si sta andando a perfezionare".

Foto: ufficio stampa Napoli Basket