L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro giocherà al Pala Vesuvio di Napoli Azzurre attese in città a settembre per preparare il Mondiale, grande emozione per le due campane.

Il successo europeo dello scorso anno è stato il viatico per la vittoria nella Volleyball Nations League. Un trionfo dove c’è tanta Campania grazie all’apporto decisivo di Monica De Gennaro e Cristina Chirichella. Per entrambe c’è una bella sorpresa, quella di poter finalmente giocare a casa con la maglia azzurra. Accadrà con la “Road to World Championship” dal 12 al 15 settembre 2022, quando Napoli e il PalaVesuvio, come comunicato dalla Federazione, saranno il centro del mondo. “Il meglio della pallavolo femminile –recita la nota- europea e mondiale, sarà in Campania per preparare i Mondiali di Olanda e Polonia. In prima fila, l’Italia di Davide Mazzanti, reduce dalla prima storica vittoria in VNL e campione d’Europa in carica. Ci saranno le principali antagoniste delle azzurre in questi anni, ovvero la Serbia allenata da Daniele Santarelli, Campione del Mondo in carica (proprio ai danni delle azzurre) e finalista degli Europei del 2021. Ci saranno inoltre la Turchia di Giovanni Guidetti e la Polonia di Stefano Lavarini. Il DHL Test Match Tournament di Napoli sarà un antipasto raffinato della competizione mondiale che si terrà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre 2022.

L’Italia di Davide Mazzanti raggiungerà il capoluogo campano sabato 10 settembre per iniziare la preparazione. Da lunedì 12 poi, prenderà il via il DHL Test Match Tournament con 6 gare complessive”.

Il PalaVesuvio sarà sicuramente caldissimo per trascinare le due campane e tutte le azzurre. Un bel bagno di folla prima di un Mondiale dove l’Italvolley parte col favore del pronostico per bissare l’unico successo iridato arrivato ormai 20 anni fa nel Mondiale in Germania.

Di seguito il calendario del torneo amichevole:

12 SETTEMBRE

ITALIA – TURCHIA ORE 17:00

POLONIA -SERBIA ORE 20:00

13 SETTEMBRE

SERBIA – TURCHIA ORE 17:00

ITALIA – POLONIA ORE 20:00

15 SETTEMBRE

POLONIA – TURCHIA ORE 17:00

ITALIA – SERBIA ORE 20:00