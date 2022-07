Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Matino Il difensore ex Cavese: "Un onore essere qui, ho detto subito sì"

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Emmanuele Matino, classe ’98.

Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Latina. Tra le altre, ha vestito le maglie della Nocerina, del Parma, del Potenza e della Cavese.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Castellammare di Stabia, che piazza! Appena ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho detto subito di sì. Per me è un onore essere qui. Sono a disposizione del mister e dei compagni”.