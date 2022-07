Juve Stabia, altro innesto in difesa: preso Vimercati Classe 2002, prodotto delle giovanili del Lecco

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Alessandro Vimercati, classe ’02.

Il calciatore, natio di Sesto San Giovanni, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecco e ha vestito anche la maglia del Novara.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Questa è per me una grande opportunità. Arrivo in una magnifica piazza come quella di Castellammare di Stabia. Cercherò di ripagare la fiducia con impegno e dedizione”.