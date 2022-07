Nuoto, Assoluti di Ostia: argento per Scotto di Carlo nei 50 farfalla La giovane nuotatrice napoletana, classe 2003, si conferma tra le migliori della specialità.

Continuano i buoni risultati per Viola Scotto di Carlo, che dopo una primavera molto positiva con due medaglie portate a casa agli Assoluti di Riccione, si è ben comportata anche all’esordio ai tricolori Herbalife di Ostia ad un mese dagli Europei che si disputeranno al Foro Italico di Roma. Per la nuotatrice della Napoli Nuoto del direttore tecnico Ottorino Altieri è arrivata una medaglia d’argento nei 50 farfalla col crono di 26’’32 alle spalle di Silvia Di Pietro (26’’02) e davanti ad Elena Di Liddo (26’’58). Questo risultato fa seguito a quello ottenuto ai recenti Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria quando ha portato a casa la medaglia d'argento nei 50 farfalla con il tempo di 26"25.

Foto A. Staccioli deepbluemedia per Fedenuoto.it