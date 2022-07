Scherma, Mondiali: Curatoli nei quarti nella prova a squadre di sciabola Azzurri vittoriosi con Iran e Hong Kong, per l'assalto al podio bisogno battere l'Egitto.

Doveva essere una formalità e così è stato. La squadra di sciabola maschile, impegnata sulle pedane de Il Cairo dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di scherma, ha centrato l’obiettivo minimo di entrare tra le migliori otto. Sulla strada del quartetto azzurro, formato dal napoletano Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo, c’era l’Iran al primo turno spazzato via con estrema facilità per 45-24. Agevole anche il secondo assalto di giornata contro Hong Kong nel tabellone delle migliori sedici squadre. Azzurri dominanti fin dall’avvio e bravi a chiudere la pratica molto velocemente. Domani nei quarti c’è la sfida con l’Egitto padrone di casa, poi in caso di vittori assalto alla medaglie, magari proprio a quella del metallo più pregiato.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 20 luglio 2022



Quarti di finale (domani)

ITALIA - Egitto

Corea - Francia

Cina - Germania

Turchia - Ungheria



Tabellone dei 16

ITALIA b. Hong Kong 45-23



Tabellone dei 32

ITALIA b. Iran 45-24