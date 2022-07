Scherma, Mondiali: Curatoli a caccia di una medaglia nella prova a squadre Il napoletano guiderà il quartetto con Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo.

Luca Curatoli vuole tornare a casa dal Mondiale in Egitto con una medaglia. E’ il suo obiettivo principale e resta solo la prova a squadre di sciabola per centrarlo. Dopo l’eliminazione arrivata lontana dalla zona podio dell’individuale, il napoletano dovrà trascinare il quartetto azzurro completato da Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo. Nei primi due turni dove l’Italia ha vinto serenamente con Iran e Hong Kong, oggi si fa sul serio partendo dai quarti di finale.

Il primo avversario è fastidioso perché si tratta dei padroni di casa dell’Egitto, ma gli azzurri sono favoriti. In caso di successo potrebbe esserci lo scontro con l’Ungheria del fenomeno Aron Szilagyi. Nella parte alta del tabellone, invece, la grande favorita per arrivare a giocarsi l’oro è la Corea. Alle 11:20 cominciano i quarti di finale, nel pomeriggio sono in programma le finali.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 21 luglio 2022

Quarti di finale

ITALIA - Egitto

Corea - Francia

Cina - Germania

Turchia - Ungheria



Tabellone dei 16

ITALIA b. Hong Kong 45-23



Tabellone dei 32

ITALIA b. Iran 45-24