Velisti campani vittoriosi a Valencia, l'auspicio del consigliere Colella Napoli può accogliere un grande evento sul suo lungomare

Si è concluso a Valencia il campionato del mondo Swan One Design, evento dedicato alle flotte, ClubSwan 42 e ClubSwan 36.

Nella classe ClubSwan50 vittoria della barca italiana a bordo della quale vi erano i velisti campani Giuseppe Montella del Circolo del Remo e Giampaolo Galloro del Circolo Nautico Posillipo.

Questo il commento del consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana Sergio Colella:

“Dopo un secondo posto al Mondiale nel 2018 e un terzo nel 2021, finalmente si è realizzato il sogno di ogni sportivo: vincere un mondiale assoluto.

Questa vittoria rappresenta il coronamento di tanti sacrifici e devozione verso uno sport che ripaga con tante emozioni e tanti posti meravigliosi dove poter regatare.

Spero che in futuro Napoli possa accogliere un evento così spettacolare sul proprio lungomare, che non ha nulla da invidiare a nessun altro campo di regata come palcoscenico naturale e per l’accoglienza che ha sempre riservato a tutti gli eventi sportivi. Voglio congratularmi con i due atleti campani che fanno parte di due dei più prestigiosi circoli partenopei”.