Pallanuoto: il Setterosa di Silipo pronto per il raduno di Ostia Il coach partenopeo ha convocato diciannove atlete in vista dell'avvicinamento agli Europei.

Il Setterosa di coach Carlo Silipo, dopo la medaglia sfiorata ai Mondiali di Budapest è pronto per tornare a lavorare. Le azzurre saranno in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 28 al 2 agosto e poi si trasferiranno a Sassari per prendere parte, dal 3 al 10, alla Sardinia Cup. Silipo vuole continuare a tenere alta l’asticella nel percorso di crescita che vivrà un’altra importante tappa ai prossimi Europei in Croazia.

Sono diciannove le convocate: Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Elena Gigli e Cosimino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, la team manager Barbara Bufardeci, i medici Beatrice Berti e Pietro Jansiti e il videoanalista Marco Russo.