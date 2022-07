Basket, Serie A 2022/2023: ecco il calendario della Gevi Napoli Nelle ultime tre giornate due turni casalinghi e chiusura a Verona per gli azzurri

La Gevi Napoli affronterà la Virtus Bologna nella prima giornata della Serie A 2022/2023, in programma domenica 2 ottobre. Il primo derby con la Givova Scafati è fissato per l'apertura del 2023, lunedì 2 gennaio, giorno del tredicesimo turno, al PalaMangano (in attesa di omologazione). Il secondo è in programma domenica 5 febbraio, in virtù del calendario asimmetrico confermato, per la diciottesima giornata di campionato. Nelle ultime tre giornate sono previsti due turni casalinghi con la chiusura della stagione regolare a Verona per gli azzurri.

Il calendario completo

Serie A 2022/2023

1) Napoli - Virtus Bologna

2) Brindisi - Napoli

3) Napoli - Reggio Emilia

4) Pesaro - Napoli

5) Napoli - Trieste

6) Venezia - Napoli

7) Napoli - Treviso

8) Tortona - Napoli

9) Brescia - Napoli

10) Napoli - Trento

11) Sassari - Napoli

12) Napoli - Verona

13) Scafati - Napoli

14) Napoli - Milano

15) Varese - Napoli

16) Napoli - Sassari

17) Trieste - Napoli

18) Napoli - Scafati

19) Treviso - Napoli

20) Napoli - Varese

21) Reggio Emilia - Napoli

22) Napoli - Brindisi

23) Trento - Napoli

24) Napoli - Brescia

25) Virtus Bologna - Napoli

26) Napoli - Venezia

27) Milano - Napoli

28) Napoli - Tortona

29) Napoli - Pesaro

30) Verona - Napoli