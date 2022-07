Boxe, Michele Baldassi in raduno con la Nazionale Il campioncino campano sarà impegnato ad Assisi dall'1 al 9 agosto.

Per i pugili le vacanze non esistono. L’asticella va tenuta sempre alta. Guai a mollare la presa. Bastano pochi allenamenti sbagliati per compromettere una preparazione. E’ uno dei motivi per cui il clan azzurro è spesso in ritiro anche nei mesi più caldi dell’anno. Dall’1 al 9 agosto saranno sei gli azzurri Elite che si raduneranno al Centro Nazionale di Assisi per un training camp. Tra i convocati c’è anche Michele Baldassi, allievo del Maestro Lucio Zurlo alla Boxe Vesuviana, che è uno dei migliori talenti italiani e punta forte alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta partenopeo, che combatte nella categoria dei 57 kg e da qualche mese fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, sarà in raduno insieme ad Emilio Serra, Francesco Iozia, Salvatore Cavallaro, Remo Salvati e Dmytro Tonyshev agli ordini dei tecnici Eugenio Agnuzzi Francesco Stifani e Sumbu Kalambay.