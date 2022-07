Pallanuoto, Zizza ai Mondiali under 18 di Belgrado “La stagione appena conclusa nonostante il risultato è stata bellissima".



Guya Zizza è stata convocata dal Ct Giacomo Grassi a far parte della Nazionale Under 18 che gareggerà a partire da oggi ai Mondiali di pallanuoto giovanile Under 18 in programma a Belgrado fino all’8 agosto.

“La stagione appena conclusa nonostante il risultato è stata bellissima – ha dichiarato Guya Zizza -, abbiamo giocato un ottimo campionato, siamo cresciute tanto come gruppo partita dopo partita. Purtroppo siamo mancate nelle ultime due gare e questo ci ha lasciato tanta amarezza, merito anche degli avversari che hanno giocato meglio di noi e si sono guadagnati la promozione sul campo, ma nonostante questo sono felice della stagione conclusa che mi ha consentito di crescere e riuscire a raggiungere un risultato importante come questa convocazione per il Mondiale giovanile”. Un risultato di prestigio anche per la Napoli Nuoto quello della convocazione della propria giocatrice. “Ho lavorato tutto l’anno per cercare di raggiungere quest’obiettivo – confida Guya Zizza -, non è stato facile sicuramente ma alla fine il lavoro paga sempre e sono contentissima di esserci riuscita perché aspettavo questa convocazione che per me rappresenta un grande risultato”. Così la giovane pallanuotista flegrea dopo aver difeso i colori azzurri della Napoli Nuoto a partire da oggi difenderà in ambito internazionale quelli della Nazionale. “Il mio obiettivo è quello di crescere sempre di più, questa convocazione mi consentirà di confrontarmi con le migliori atlete under 18 del mondo – conclude -, saranno di sicuro sfide avvincenti e non vedo l’ora di cominciare a giocare. Siamo un bel gruppo che ormai lavoriamo da tanto insieme e abbiamo tanta voglia di far bene”.