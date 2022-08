Il Setterosa di Silipo impatta con la Grecia e fa vedere i progressi fatti Alla Sardinia Cup buone notizie per la squadra azzurra che oggi sfiderà l'Olanda.

Il Setterosa fa passi avanti. Alla SArdinia Cup ha dimostrato di essere già a buon punto nel duro lavoro in vista degli Europei. Contro la Grecia la squadra di coach Carlo Silipo ha tenuto alti i ritmi nonostante i duri carichi di lavoro riuscendo a far vedere ottime cose. Il match è terminato 10-10 con la Bianconi top scorer con tre reti. Oggi si torna in acqua per la fida contro l’Olanda in programma alle 20:00. Dopo il match contro la Grecia ha parlato un soddisfatto Carlo Silipo.

"Non mi aspettavo che le ragazze giocassero a questi ritmi, per i grossi carichi di lavoro che stiamo effettuando in allenamento. Abbiamo provato anche degli schemi nuovi in partita: alcune cose sono già venute bene, altre un po' meno. Questi tornei servono proprio per provare e sperimentare. Abbiamo sbagliato un po' troppo in superiorità numerica: lavoreremo per migliorare anche questo fattore. Dopo i mondiali c'era un po' di delusione per la medaglia sfumata: vuol dire che nel gruppo c'è voglia di far bene, di crescere e di vincere".

Italia-Grecia 10-10

Italia: Condorelli, Tabani 1, Di Claudio, Avegno 1, Cergol 1, Bettini, Picozzi 1, Bianconi 3 (1 rig.), Palmieri 1, Marletta 2, Cocchiere, Viacava, Banchelli, Cordovani, Repetto. All. Silipo

Grecia: Stamatopoulou, E. Plevritou 2 (1 rig.), Chydirioti 1, Elliniadi, M. Plevritou 1, Xenaki, Ninou 1, Patra, Angelidi, V. Plevritou, Giannopoulou 2, Myriokefalitaki 1 1, Sotireli, Tsimara, Fountotou 1. All. Kammenou

Arbitri: Colominas Ezponda (Esp) e De Jong (Ned)

Note: paraziali 2-4, 0-1, 5-1, 3-4. Uscita per limite di falli Viacava (I) nel secondo tempo. Superiorità numeriche:Italia 2/9 + 3 rigori e Grecia 2/8 + 2 rigori. In porta Condorelli (I) e Stamatopoulou (G). Stamatopoulou (G) para un rigore a Bettini a 1'28 del secondo tempo. Bianconi fallisce un rigore (traversa) a 2'58 del secondo tempo. Condorelli (I) para un rigore a V. Plevritou a 6'57 del terzo tempo. Sotireli (G) subentra a Stamatopoulou ad inizio terzo tempo.

Sono diciannove le convocate: Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Elena Gigli e Cosimino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, la team manager Barbara Bufardeci, i medici Beatrice Berti e Pietro Jansiti e il videoanalista Marco Russo.