Juve Stabia, risoluzione contrattuale per Davì Pistoiese e Cerignola sul centrocampista

La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘90, Guido Davì.

A Guido - scrive il club in una nota - uomo e professionista esemplare, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro.