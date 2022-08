Pallanuoto, Sardinia Cup: primo ko per il Setterosa di Silipo Azzurre k0 12-9 e oggi c'è la sfida contro Israele.

Il Setterosa di Carlo Silipo è stato battuto dall’Olanda. Alla Sardinia Cup è arrivato il primo ko per le azzurre che hanno ceduto al cospetto della squadra “orange” per 12-9.

“Loro sono uscite fuori e noi cambiando la fase difensiva abbiamo concesso un po’ troppo –ha spiegato coach Silipo a fine match- abbiamo subito troppe espulsioni e mostrato stanchezza nel controllare i loro centri. Durante i mondiali le nostre fasi difensive hanno funzionato sempre bene, ultimamente ci stiamo concentrando di più nella fase offensiva. Non vuole essere una scusa ma è un aspetto che va considerato. Dobbiamo rifare bene il lavoro sulle gambe. Avevo pensato la partita con i primi due tempi in pressing e gli altri due a zona e per questo motivo, per farli abituare, ho alternato i due portieri. Ci siamo mosse abbastanza bene come squadra, anche nelle ripartenze. Siamo in continua preparazione, stiamo facendo un lavoro di costruzione fisica in chiave europea”.

Oggi il Setterosa di Silipo tornerà in acqua alle 20:00 per sfidare Israele in attesa dei match del week end quando bisognerà giocare contro Ungheria e Spagna.



Olanda-Italia 12-9

Olanda: Aarts, Wolves 1, Sleeking 3, Keuning 3, Van De Kraats 2, Rogge 1, Joustra 2, Voorvelt, Koopman, Ten Broek, Van Den Dobbelsteen, Bosveld, Van Der Weuden. All. Doudeis

Italia: Condorelli, Tabani 2, Di Claudio, Avegno 1, Cergol, Bettini 2, Picozzi, Bianconi 2, Palmieri 1, Marletta, Galardi, Cocchiere 1, Banchelli, Cordovani, Gant. All. Silipo

Arbitri: Colominas Ezponda (Spagna) e Ercse (Ungheria)

Note: paraziali 3-3, 2-2, 3-3, 4-1. Superiorità numeriche: Olanda 8/13 e Italia 5/12. Nell'Italia rispetto alla partita con la Grecia ci sono Galardi e Gant al posto di Viacava e Repetto.

Classifica: Ungheria e Spagna 6, Olanda 3, Grecia e Italia 1, Israele 0



3 giornata - venerdì 5 agosto

Grecia-Olanda (Ore 16:30)

Spagna-Ungheria (Ore 18:30)

Italia-Israele (Ore 20) diretta Raisport + HD



4 giornata - sabato 6 agosto

Israele-Grecia (Ore 08.30)

Olanda-Israele (Ore 16:30)

Grecia-Spagna (Ore 18:30)

Italia-Ungheria (Ore 20) diretta Raisport + HD



5 giornata - domenica 7 agosto

Olanda-Ungheria (Ore 9:30)

Spagna-Italia (Ore 11:30) diretta Raisport + HD



Dal Setterosa al Settebello. Dopo la prima edizione della Sardinia Cup femminile, dall'8 al 10 agosto si disputerà la seconda edizione della Sardinia Cup maschile. Al quadrangolare prederanno parte Italia, Grecia, Croazia e Serbia. Nell'edizione dello scorso anno a Cagliari gli azzurri si classificarono secondi, dietro la Croazia.



Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia (Ore 18.30)

Italia-Grecia (Ore 20) diretta Raisport + HD



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia (Ore 18.30)

Croazia-Italia (Ore 20) diretta Raisport + HD



3 giormata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia (Ore 17.30) diretta Raisport + HD

Croazia-Grecia (Ore 19)