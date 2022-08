Pallanuoto, Sardinia Cup: il Setterosa travolge Israele e oggi c'è l'Ungheria Vittoria senza problemi per le ragazze di Silipo, questa sera test importante contro le magiare.

Nella terza giornata della Sardinia Cup il Setterosa di Carlo Silipo ha raccolto la sua prima vittoria. Contro Israele è stato poco più di un semplice allenamento con la sfida terminata per 20-9. Match mai in discussione con la squadra del coach partenopeo sempre avanti nel punteggio e Israele che non ha mai dato l’impressione di poter fare realmente partita. Questa sera alle 20:00 il Setterosa tornerà in acqua per la quarta giornata. C’è in programma la sfida contro l’Ungheria, un altro test molto importante in vista degli Europei in Croazia.

Italia-Israele 20-9



Italia: Condorelli, Repetto 4, Di Claudio, Avegno 2 (1 rig.), Cergol 1, Bettini 3, Picozzi 1, Gant 1, Giustini 4 (1 rig.), Cocchiere 3, Galardi 1, Cordovani, Banchelli. All. Silipo

Israele: Peres, Yacobi 2, Farkash, Bogachenko 1, Kordonskaia, Futorian 2 (1 rig.), Strugo 2, David, Menakerman 1, Sasover, Hochberg 2, Lindhout, Geva, Levi, Markovsky. All. Mavrotas

Arbitri: Ercse e De Jong

Note: parziali 6-3, 7-3, 4-1, 3-2. Uscita per limite di falli Gant (It) a 7'12 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/8 + 2 rigori e Israele 4/8 + un rigore. In porta Condorelli (It) e Peres (Is). Banchelli (It) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Geva (Is) subentra a Peres a inizio quarto tempo.

Diciannove convocate: Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Elena Gigli e Cosimino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, la team manager Barbara Bufardeci, i medici Beatrice Berti e Pietro Jansiti e il videoanalista Marco Russo.



Sardinia Cup – Torneo Femminile



1 giornata - mercoledi 3 agosto

Israele-Ungheria 8-18 (1-5, 4-5, 1-3, 2-5)

Ha arbitrato Alessia Ferrari

Olanda-Spagna 7-8 (2-3, 2-1, 2-1, 1-3)

Ha arbitrato Alessandro Severo

Italia-Grecia 10-10 (2-4, 0-1, 5-1, 3-4)



2 giornata - giovedì 4 agosto

Spagna-Israele 20-6 (4-2, 4-0, 7-1, 5-3)

Ungheria-Grecia 11-9 (1-1, 3-2, 4-2, 3-4)

Hanno arbitrato Alessia Ferrari e Alessandro Severo

Olanda-Italia 12-9 (3-3, 2-2, 3-3, 4-1)



3 giornata - venerdì 5 agosto

Grecia-Olanda 10-12 (1-2, 4-4, 2-3, 3-3)

Ha arbitrato Alessia Ferrari

Spagna-Ungheria 11-6 (3-1, 1-2, 2-1, 5-2)

Ha arbitrato Alessandro Severo

Italia-Israele 20-9 ( 6-3, 7-3, 4-1, 3-2)



Classifica: Spagna 9, Ungheria e Olanda 6, Italia 4, Grecia 1, Israele 0



4 giornata - sabato 6 agosto

Israele-Grecia (Ore 08.30)

Olanda-Israele (Ore 16:30)

Grecia-Spagna (Ore 18:30)

Italia-Ungheria (Ore 20) diretta Raisport + HD



5 giornata - domenica 7 agosto

Olanda-Ungheria (Ore 9:30)

Spagna-Italia (Ore 11:30) diretta Raisport + HD



Dal Setterosa al Settebello. Dopo la prima edizione della Sardinia Cup femminile, dall'8 al 10 agosto si disputerà la seconda edizione della Sardinia Cup maschile. Al quadrangolare prederanno parte Italia, Grecia, Croazia e Serbia. Nell'edizione dello scorso anno a Cagliari gli azzurri si classificarono secondi, dietro la Croazia.



Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia (Ore 18.30)

Italia-Grecia (Ore 20) diretta Raisport + HD



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia (Ore 18.30)

Croazia-Italia (Ore 20) diretta Raisport + HD



3 giornata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia (Ore 17.30) diretta Raisport + HD

Croazia-Grecia (Ore 19)