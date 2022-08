Italvolley femminile: Chirichella e De Gennaro al raduno di Milano Azzurre arrivate al Centro Pavesi per preparare l'avventura Mondiale in Olanda e Polonia.

La lunga estate dell’Italvolley femminile continua col raduno di Milano. Al Centro Pavesi oggi è arrivata la squadra campione d’Europa guidata da coach Mazzanti che comincerà a preparare l’assalto al Mondiale 2022 che si giocherà tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.

Appuntamento a cui le azzurre si presenteranno col ruolo di favorite dopo la vittoria europea del 2021 e la grande impressione fatta fino ad ora in questa calda estate. Sono 14 le atlete che coach Mazzanti ha a disposizione: (Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Ci sono anche le due campane Chirichela e De Gennaro che vanno a caccia del sogno iridato. Per entrambe la carriera in azzurro è una priorità assoluta ma manca il grande trionfo. Il Mondiale può essere l’occasione per mettere la ciliegina sulla torta prima di chiudere nuovamente gli occhi e cominciare a sognare i Giochi Olimpici di Parigi.