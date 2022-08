Scherma, Curatoli quarto nel ranking mondiale della sciabola L'azzurro è preceduto da Szilagyi, Bazadze e dal coreano Oh Sanguk.

La lunga stagione della scherma internazionale si è chiusa col Mondiale andato in scena sulle pedane de Il Cairo in Egitto. Dopo la Coppa del Mondo, gli Europei e i Mondiali è tempo di classifiche finali. Il ranking nella scherma è importante ma non sempre rappresenta i veri valori in campo.

Nella sciabola maschile uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni è stato il napoletano Luca Curatoli. Lo sciabolatore delle Fiamme Oro è quarto nel ranking mondiale alle spalle del fenomenale ungherese Aron Szilagyi, reduce dai trionfi di Tokyo (il terzo oro Olimpico consecutivo) e dalla vittoria del Mondiale a Il Cairo. Seconda piazza per il neo campione d’Europa, vittorioso proprio in finale contro Curatoli, il georgiano Sandro Bazadze. Terzo invece il coreano Sanguk Oh che è stato superato proprio nella fase finale della stagione.

Curatoli precede l’altro coreano Kim Junghwan, i francesi Apithy e Painfetti, il romeno Teodosiu, il terzo coreano Gu Bongil e l’americano Homer che chiude la top ten. Tra gli altri azzurri c’è da segnalare il 19° posto di Luigi Samele. Il ranking a squadre invece vede al comando la Corea davanti all’Ungheria e alla Germania. Quarta piazza per il quartetto azzurro.