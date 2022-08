Nuoto, Europei: Acerenza in finale nei 1500 sl insieme a Paltrinieri Il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli non ha deluso le attese.

Il Circolo Canottieri Napoli può sorridere. Nel giorno di Ferragosto, dagli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma, arrivano ottime notizie da Domenico Acerenza. Il lucano era impegnato nelle qualificazioni dei 1500 stile libero e non ha deluso le attese. Quarto tempo complessivo (15:04.54) e batteria vinta davanti al fenomenale tedesco Wellbrock (15:06.18) con grande personalità e lucidità. Acerenza sembra essere in ottime condizioni e martedì pomeriggio alle 18:52 potrà lottare con gli altri grandi della specialità come l’ucraino Mykhaylo Romanchuk 14:58'.20 -unico sotto il muro dei 15- il francese Joly e soprattutto l’attesissimo Gregorio Paltrinieri. Per il campione azzurro l’obiettivo è l’oro con il sogno di fare il record del mondo davanti alla sua gente. Non sarà facile ma sia lui che Acerenza saranno spinti dal calore del Foro Italico in un Europeo già meraviglioso dove l’Italia sta interpretando il ruolo di padrona assoluta della manifestazione.



1500 stile libero mas

RE-RI 14'32''80 di Gregorio Paltrinieri del 25/06/2022 a Budapest

1. Mykhaylo Romanchuk (Ukr) 14'58''20

3. Gregorio Paltrinieri 15'01''74 qual. in finale

4. Domenico Acerenza 15'04''54 qual. in finale

6. Luca De Tullio pp 15'06''87 eliminato

Foto di Andrea Staccioli e Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it