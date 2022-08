Serie C: Juve Stabia, ecco Barosi. Risoluzione con Pozzer L'estremo difensore classe 2000: "Un piacere poter vestire questi colori"

Davide Barosi è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Il club di Castellammare ha ufficializzato l'arrivo dell'estremo difensore, reduce dall'avventura con il Grosseto. "Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. - ha affermato Barosi ai canali social delle vespe - Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione". Nel pomeriggio la Juve Stabia ha comunicato la risoluzione contrattuale con Giacomo Pozzer.

Le note ufficiali - "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide Barosi, classe ’00, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nella Juventus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto. La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il portiere, classe ‘01, Giacomo Pozzer. A Giacomo vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro".