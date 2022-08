Nuoto, Europei: nella 10 km femminile la Taddeucci porta il CC Napoli sul podio La 25enne fiorentina ha vinto la medaglia d'argento dietro alla tedesca Leonie Antonia Beck.

Per il Circolo Canottieri Napoli è stata una giornata entusiasmante, dopo l’oro di Acerenza è arrivata una medaglia anche nella 10 km in acque libere femminile. Nel mare mosso di Ostia, che tanti problemi ha dato nelle giornate precedenti, Ginevra Taddeucci ha vinto uno splendido argento. La venticinquenne fiorentina, tesserata per il Circolo Canottieri Napoli, è stata battuta solo dalla tedesca vice campionessa del mondo a Budapest Leonie Antonia Beck che ha concluso in 2h01’13″4.

L’azzurra è arrivata staccata 2h01’15″2 di una sola lunghezza ma forse di più, in queste condizioni, proprio non si poteva fare. Terza piazza e medaglia di bronzo per la portoghese Angelica Andrè in 2h01’16″4.

“Con le onde non si vedeva niente – ha spiegato la nuotatrice azzurra a fine gara – si è alzato il mare e nuotare diventava sempre più difficile. E’ stata una fatica allucinante. Sono contentissima, non ci volevo credere, stavo solo pensando mi mangia-non mi mangia; alla fine ce l’ho fatta a resistere. Ho cercato di mettere in atto l’esperienza delle gare passate che ho fatto, come i campionati italiani. Mi sono detta proviamo ad aumentare, magari riesco a tenere e mettermi subito davanti. Sapevo che se rimanevo nelle retrovie poi non sarei riuscita a risalire. Direi che questa tattica è andata bene. Dedico questa medaglia a me stessa, al mio allenatore che mi sopporta tanto perché non sono facile da allenare, ai miei genitori che mi hanno sempre accompagnato agli allenamenti fin da piccola e che volevo ripagare in qualche maniera”.