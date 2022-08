Atletica, Europei: il trionfo di Crippa nei 10.000 parte da Napoli A febbraio l'azzurro aveva fatto il record italiano di mezza maratona, ieri ha trionfato all'Europeo

Da Napoli a Monaco di Baviera. Dal record italiano di mezza maratona alla medaglia d’oro sui 10.000 all’Europeo. E’ la storia di Yemen Crippa che quest’anno cercava e ha trovato la definitiva consacrazione. Che l’azzurro potesse riuscire a fare il salto di qualità si era capito sulle strade partenopee dove per lui si è aperta una porta sul futuro.

Era domenica 27 febbraio e Crippa stravinceva la Napoli City Half Marathon correndo addirittura sotto l’ora in 59:26, secondo europeo a riuscirci dopo lo svizzero Wanders che vanta il primato in 59:13. Un crono che già in quei giorni fece fantasticare tutti sulla possibilità di vederlo in futuro sulla distanza lunga. Una possibilità sempre più viva anche dopo gli Europei in terra tedesca. Crippa, che a Napoli aveva stupito, ha rinunciato al Mondiale di Eugene dove, diciamolo chiaramente, una medaglia era impossibile. Troppo forte la truppa africana per gli europei. In terra tedesca Yeman Crippa ha mostrato una corsa leggera ed efficace con un ultimo giro da distanza corta. Ha preceduto il norvegese di origine eritrea Mezngi e il francese Schrub, quinto l’altro azzurro Pietro Riva.

Il suo successo parte da lontano, passa per Napoli, tappa fondamentale, ed è per questo figlio di una programmazione perfetta. A questo punto non è escluso che gli appassionati campani potranno rivedere il neo campione d’Europa sui 10.000 metri anche nell’edizione 2023 della Napoli City Half Marathon.