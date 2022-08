Circolo Canottieri Napoli, Ventura: "Noi i più forti in acque libere" Dopo gli Europei la società napoletana può godersi i successi dei suoi ragazzi.

L’ultima giornata degli Europei di Roma è stata trionfale per il Circolo Canottieri Napoli. Eccezionale a guardare il medagliere. Nel giro di poche ore è arrivato prima il trionfo di Domenico Acerenza nella 10 km –sabato aveva vinto l’argento nella 5- e il secondo posto di Ginevra Taddeucci nella gara femminile. Due medaglie che non sono rimaste sole perché, solo qualche ora dopo, la staffetta 4x1250 mista, ha regalato un altro trionfo ancora grazie al potentino –superlativo- e alla 25enne ragazza fiorentina insieme a Rachele Bruni e al fenomeno Gregorio Paltrinieri.

Risultati eccezionali che sono frutto del grande lavoro fatto dai ragazzi sia grazie ai gruppi militari che li ospitano che alle società come il Circolo Canottieri Napoli. La società partenopea è la più forte nelle acque libere, infatti anche nella 25 km in testa al momento della sospensione c’era Mario Sanzullo. A confermare questa tesi arrivano le parole, piene d’orgoglio, del presidente Achille Ventura. “Probabilmente in questo momento siamo i più forti nel nuoto in acque libere. Un grande ringraziamento agli atleti, ai tecnici, agli allenatori e alla partnership con le Fiamme Oro. Ma anche ai nostri soci che rendono possibile realizzare tutto ciò”.

Foto DBM per Federnuoto.it