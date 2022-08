Napoli ATP 250: la certezza è Bautista Agut, la suggestione è Daniil Medvedev Il numero uno al mondo potrebbe giocare a Napoli, intanto annunciato lo specialista spagnolo.

L’attesa sale. L’entry list sarà disponibile a giorni. Intanto però qualcosa è trapelato. L’ATP 250 di Napoli, che si giocherà dal 16 al 23 ottobre sulla terra rossa dei campi del Tennis Club 1905, potrebbe avere in campo il numero uno al mondo. Dopo l’annuncio di uno specialista del rosso come Roberto Bautista Agut, attualmente 18 del ranking mondiale, si attende il clamoroso annuncio che potrebbe riguardare l’arrivo di Daniil Medvedev. La suggestione è stata creata anche dal profilo Instagram del torneo.

Il russo, che lo scorso anno ha vinto lo US Open e in questa stagione è stato battuto in finale in Australia da Rafael Nadal, potrebbe giocare a Napoli. Per gli organizzatori sarebbe un colpaccio clamoroso. La presenza del numero uno, che va detto non ama particolarmente la terra rossa, sarebbe una grande notizia per tutti gli appassionati di tennis. In quella settimana, in cui si sarebbe dovuto giocare in Russia, dovrebbero esserci anche diversi italiani in tabellone.

I più attesi ovviamente Sinner e Berrettini, ma bisogna capire quale sarà la loro programmazione e anche se saranno ancora in corsa per la qualificazione alle Finals di Torino. Molto più semplice avere in campo Musetti, Sonego e Fognini, specialisti della terra battuta che a Napoli giocherebbero in casa con un pubblico che si annuncia già molto caloroso. Molti dei dubbi comunque verranno sciolti tra qualche giorno con la prima entry list, anche se poi novità, rinunce o wild card possono sempre cambiare le carte in tavole di un torneo che si annuncia comunque bello ed esaltante.