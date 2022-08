Napoli-Juve Stabia, le info sui biglietti e il settore ospiti Domani alle 18 l'amichevole al "Maradona"

La S.S. Juve Stabia comunica che, a partire dalle ore 14 di oggi, martedì 23 agosto, è possibile acquisire il diritto all’accesso gratuito allo stadio Diego Armando Maradona, per la gara amichevole che si giocherà domani alle ore 18 contro il Napoli, a porte aperte.

Sul sito di ticketone https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 15:00 del giorno 24 agosto 2022, sarà possibile prenotare il proprio posto per il Settore Ospiti (ingresso 26). Il titolo potrà essere ottenuto con la modalità stampa@casa (ricezione del biglietto via mail in formato pdf). La distribuzione degli inviti avverrà solo online. I punti vendita non saranno abilitati.

Il parcheggio autobus tifosi ospiti è sito in Via Marconi. La Pick Up area tifosi ospiti e sito in Largo Barsanti e Matteucci.