Tennis, US Open: Brancaccio, che impresa! A New York si continua a sognare Battuto il tedesco Koepfer in due set, giovedì sfida con un altro teutonico come Mats Moraing.

L’avventura di Raul Brancaccio agli US Open è iniziata nel migliore dei modi. Il ragazzo campano, all'esordio nelle qualificazioni di uno Slam, ha fatto l’impresa battendo il quotato tedesco Dominik Koepfer che era uno dei favoriti per entrare nel main draw di New York. Brancaccio non si è fatto intimorire dall’importanza dell’avversario e ha dato vita ad una partita decisa su pochissimi punti. Bene il ragazzo di Torre del Greco nel primo set dove ha dimostrato a sé stesso e all’avversario di essere molto solido al servizio. Ha annullato una palla break sul 4-4 e poi nel tie-break è riuscito a scappare avanti per 5-2 chiudendo 7-4 e portando a casa la prima partita.

Nel secondo set il tennista di Torre del Greco è partito forte, ha fatto il break nel terzo gioco tenendo il servizio nel quarto, ma Koepfer non ha mai mollato tornando in corsa sul 3-3. A fare la differenza però è stata la voglia di sognare di Brancaccio che nel momento più importante ha tenuto alto il livello. Ha sfruttato qualche errore del rivale teutonico e ha rifatto il break salendo 4-3 e poi tenendo con personalità il servizio successivo. Il match si è chiuso al decimo gioco del secondo set col campano bravo a sfruttare il primo match point fissando il punteggio sul 6-4. Per Brancaccio è una vittoria che dà la svolta alla sua carriera. Questo successo conferma che a questo livello può starci e la sua classifica, che attualmente è di numero 207 al mondo, va migliorata.

Giovedì l’azzurro tornerà in campo nel secondo turno per sfidare un altro tedesco, il 30enne Mats Moraing, numero 149 del ranking mondiale, che nel primo turno ha battuto la testa di serie Ficovich. Match che non vanta precedenti e anche per questo motivo è impossibile da pronosticare.