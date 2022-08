La Turris non si ferma: preso anche Taugourdeau Il francese ha sottoscritto un biennale

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito – a titolo definitivo dalla società L.R. Vicenza – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Anthony Taugourdeau (classe 1989), che ha sottoscritto un accordo di durata biennale fino al 30 giugno 2024.

Curriculum e numeri fanno del centrocampista francese, originario di Marsiglia, un assoluto top player non solo per la Lega Pro.

Approdato in Italia nel 2008, ha debuttato nel Pisa in serie B, categoria in cui ha militato nell’ultima stagione. In cadetteria, precedenti esperienze anche con le maglie Albinoleffe, Trapani (88 gettoni totali, 16 gol e 5 assist considerando pure il campionato vinto in C) e Venezia (31 presenze condite da 4 assist nell’annata 2020-21 della promozione in serie A).

Nei campionati professionistici italiani ha giocato anche nelle fila di Prato, Santarcangelo e Piacenza.

Dotato di visione di gioco e precisione nel lancio, molto abile sui calci piazzati, Taugourdeau già dai tempi dell’Albinoleffe (quattro annate tra serie C e B dal 2011 al 2015) ha arretrato il suo raggio d’azione affermandosi nel ruolo di regista di centrocampo.

Alla Turris indosserà la maglia numero 5