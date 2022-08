Pallanuoto, Europei: il Setterosa parte bene e Silipo guarda già ai quarti "Una vittoria contro la Spagna potrebbe aprirci le porte per un buon quarto di finale".

Esordio vincente per il Setterosa all’Europeo in Croazia. A Spalato la squadra di coach Calro Silipo ha avuto un avvio morbido con la Slovacchia, dominata 26-1 con la Palmieri top scorer con cinque realizzazioni. "Una partita semplice, come dice anche il risultato” ha spiegato il tecnico napoletano. “Però con le regole LEN è importante avere una differenza reti ampia nel girone. E' stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Dobbiamo prepararci al meglio adesso alla partita di domenica contro la Spagna che, in caso di successo, potrebbe aprirci le porte ad un buon quarto di finale".

Dopo il quarto posto al Mondiale, l’obiettivo è il podio e da oggi si farà sul serio con la sfida contro la Spagna. Una vittoria sarebbe un buon viatico per avere un ottimo accoppiamento nei quarti di finale.

Slovacchia-Italia 1-26

Slovacchia: Stehlikova, Kovacikova 1, Kurukova, Garancovska, Sedlakova, Kackova, Janov, Dubna, Kiernoszova, Petty, Dvoranova. All. Eschwig Hajits

Italia: Condorelli, Tabani 1, Cocchiere 2, Avegno 3, Giustini 3 (1 rig.), Bettini 2, Picozzi 2, Bianconi 3, Palmieri 5, Marletta 3 (1 rig), Di Claudio, Viacava 2, Banchelli. All. Silipo

Arbitri: Dutilh Dumas (Ned), Koryzna (Pol)

Note: parziali 1-6, 0-8, 0-4, 0-8. Uscita per limite di falli Kurukova (S) a 7'02 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Slovacchia 0/3 e Italia 3/4 + 2 rigori. In porta Sthelikova (S) e Banchelli (I). Dvoranova (S) e Condorelli (I) subentrano a Sthelikova e Banchelli ad inizio terzo tempo. In tribuna Cergol e Viacava. Slovacchia con 11 giocatrici a referto.



Formula. Prima fase (27 agosto-3 settembre) con dodici squadre divise in due gironi da sei. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (5 settembre); le quinte e le seste si giocheranno le posizioni dalla nona alla dodicesima. Semfinali il 7 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo femminile

Girone A: Germania, Croazia, Ungheria, Grecia, Olanda, Romania

Girone B: Serbia, Francia, Slovacchia, Italia, Israele, Spagna

1^ giornata - sabato 27 agosto

Girone A

Germania-Romania 15-10 (2-1, 3-4, 4-4, 6-1)

Croazia-Olanda 6-22 (0-7, 3-7, 1-5, 2-3)

Ungheria-Grecia 8-9 (1-3, 2-2, 1-1, 4-3)

Girone B

Serbia-Spagna 3-32 (1-6, 2-8, 0-8, 0-1)

Slovacchia-Italia 1-26 (1-6, 0-8, 0-4, 0-8)

Francia-Israele 7-8 (3-2, 2-2, 0-4, 2-0)

2^ giornata - domenica 28 agosto

Girone A

13.00 Romania-Grecia

17.30 Germania-Croazia

19.00 Olanda-Ungheria

Girone B

10.00 Serbia-Francia

11.30 Israele-Slovacchia

20.30 Spagna-Italia

3^ giornata - martedì 30 agosto

Girone A

11.30 Ungheria-Germania

16.00 Croazia-Romania

20.30 Grecia-Olanda

Girone B

10.00 Slovacchia-Serbia

13.00 Francia-Spagna

19.00 Italia-Israele

4^ giornata - giovedì 1 settembre

Girone A

10.00 Germania-Grecia

13.00 Romania-Olanda

17.30 Croazia-Ungheria

Girone B

11.30 Serbia-Italia

19.00 Spagna-Israele

20.30 Francia-Slovacchia

5^ giornata - sabato 3 settembre

Girone A

10.00 Ungheria-Romania

17.30 Grecia-Croazia

20.30 Germania-Olanda

Girone B

11.30 Slovacchia-Spagna

13.00 Serbia-Israele

19.00 Italia-Francia

Il Setterosa per Spalato. Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli e Dafne Bettini (Ekipe Orizzonte). Nello staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Beatrice Berti, la team manager Barbara Bufardeci e il videoanalista Marco Russo.

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it