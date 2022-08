Pallanuoto, Europei: il Setterosa di Silipo capolista a punteggio pieno Azzurre scatenate anche contro la Spagna campione in carica battuta per 12-9.

Il girone B parla azzurro. Il Setterosa è partito alla grande. All’Europeo di Spalato, in terra croata, la squadra di coach Carlo Silipo ha piazzato il secondo successo consecutivo. Dopo aver passeggiato contro la Slovacchia, le azzurre hanno battuto in maniera convincente anche la Spagna campione d’Europa in carica.

Furie rosse annichilite da una squadra, quella italiana, brava a gestire i momenti della partita con una discreta percentuale in superiorità numerica. Sugli scudi Tabani con tre reti per l’Italia, Ortiz invece ne ha realizzate quattro ma non è riuscita a tenere in partita la sua Spagna travolta nei due quarti centrali. Il 12-9 finale regala al Settebello la vetta a punteggio pieno e soprattutto la possibilità di guardare con grande serenità ai quarti di finale dove si giocherà l’accesso alla zona medaglie.

"Rispetto alla Sardinia Cup abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico” ha spiegato coach Silipo nel post gara. “Ora siamo in crescendo, ma mi è piaciuto il lavoro di squadra. Difesa e attacco unite dallo stesso spirito di sacrificio. C'è un bel clima nello spogliatoio. Stiamo dando dei bei segnali, dopo la grande vittoria con l'Ungheria a Budapest. Ora mi aspetto una crescita costante. Serve maturità soprattutto nella partita contro Israele che sarà decisiva. Contro la Spagna, avendo la possibilità, ho schierato tre centroboa ed è stata la chiave della partita sia in attacco che in difesa".

Il Setterosa tornerà in acqua martedì alle 19:00 contro Israele.

Tabellino Spagna-Italia 9-12

Spagna: Ester Ramos, Nogue Frigola 1, A. Espar Llaquet 1, M. Ortiz 4, Perez Vivas, Gonzalez Lopez, E. Ruiz Barril 1, Prats Rodriguez 1, Forca Ariza 1, Camus Amoros, Garcia Godoy, Leiton Arrones, Terre Marti. All. Miguel Oca

Italia: Condorelli, Tabani 3, Galardi 1, Avegno 1, Giustini 2, Bettini, Picozzi 1, Bianconi, Palmieri 1, Marletta 2, Cocchiere 1, Viacava, Banchelli. All. Carlo Silipo

Arbitri: Debreceni (Hun), Daskalopoulou (Gre).

Note: parziali: 3-2, 2-5, 1-4, 3-1. Spettatori 200 circa. In porta Terre Marti (S) e Banchelli (I), nel quarto tempo Ester Ramos (S). Superiorità numeriche: Spagna 5/10, Italia 6/10. Uscita per mite di falli Ruiz Baril (S) nel terzo tempo a 6.13.

Formula. Prima fase (27 agosto-3 settembre) con dodici squadre divise in due gironi da sei. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (5 settembre); le quinte e le seste si giocheranno le posizioni dalla nona alla dodicesima. Semifinali il 7 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo femminile

Girone A: Germania, Croazia, Ungheria, Grecia, Olanda, Romania

Girone B: Serbia, Francia, Slovacchia, Italia, Israele, Spagna

1^ giornata - sabato 27 agosto

Girone A

Germania-Romania 15-10 (2-1, 3-4, 4-4, 6-1)

Croazia-Olanda 6-22 (0-7, 3-7, 1-5, 2-3)

Ungheria-Grecia 8-9 (1-3, 2-2, 1-1, 4-3)

Girone B

Serbia-Spagna 3-32 (1-6, 2-8, 0-8, 0-1)

Slovacchia-Italia 1-26 (1-6, 0-8, 0-4, 0-8)

Francia-Israele 7-8 (3-2, 2-2, 0-4, 2-0)

2^ giornata - domenica 28 agosto

Girone A

Romania-Grecia 3-24 (1-8, 0-4, 0-8, 2-4)

Germania-Croazia 8-15 (2-5, 1-4, 4-3, 1-3)

Olanda-Ungheria 13-4 (3-1, 3-2, 4-0, 3-1)

Girone B

Serbia-Francia 14-15 (4-3, 2-5, 5-2, 3-5)

Israele-Slovacchia 18-7 (5-2, 2-1, 7-1, 4-3)

Spagna-Italia 9-12 (3-2, 2-5, 1-4, 3-1)

3^ giornata - martedì 30 agosto

Girone A

11.30 Ungheria-Germania

16.00 Croazia-Romania

20.30 Grecia-Olanda

Girone B

10.00 Slovacchia-Serbia

13.00 Francia-Spagna

19.00 Italia-Israele

4^ giornata - giovedì 1 settembre

Girone A

10.00 Germania-Grecia

13.00 Romania-Olanda

17.30 Croazia-Ungheria

Girone B

11.30 Serbia-Italia

19.00 Spagna-Israele

20.30 Francia-Slovacchia

5^ giornata - sabato 3 settembre

Girone A

10.00 Ungheria-Romania

17.30 Grecia-Croazia

20.30 Germania-Olanda

Girone B

11.30 Slovacchia-Spagna

13.00 Serbia-Israele

19.00 Italia-Francia

Il Setterosa per Spalato. Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli e Dafne Bettini (Ekipe Orizzonte). Nello staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Beatrice Berti, la team manager Barbara Bufardeci e il videoanalista Marco Russo.

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it