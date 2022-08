Basket, ecco Emmitt Williams in casa Gevi Napoli Coach Buscaglia: "È un ragazzo che ha grande voglia di emergere"

Dal rifiuto di Kaiser Gates all'accordo in poche ore con Emmitt Williams. La Gevi Napoli punta sul nativo della Florida, classe '98, ala di 201 centimetri per 104 chilogrammi, reduce dall'avventura con gli Agua Caliente Clippers, squadra di G-League, affiliata alla franchigia di Los Angeles.

"Sono molto contento dell'arrivo di Emmitt perché è un giocatore che abbiamo seguito ed iniziato a seguire in prospettiva. Poi si sono create le condizioni per averlo prima, e mi fa molto piacere. - ha spiegato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia - È un ragazzo che ovviamente dovrà fare esperienza perché è alla sua prima volta ad affrontare un certo tipo di mondo e di percorso, ma è molto motivato. Emmitt ha anche le caratteristiche giuste per il nostro team, e non era facile visto quello che è accaduto. Ringrazio molto la società, ed il direttore sportivo Bolognesi per come ci siamo immediatamente attivati rispondendo prontamente alla problematica avvenuta. Un forte benvenuto ad Emmitt perché è un ragazzo che ha grande voglia di emergere, che vuole ritagliarsi una carriera, e sono molto contento che abbia scelto Napoli come primo step del suo percorso professionale".

"Williams è un giocatore di grande energia e fisicità. Ha accettato la nostra proposta con grande carica, mostrandosi molto motivato per giocarsi le sue chance in Europa. - ha aggiunto il direttore sportivo della società azzurra, Alessandro Bolognesi - Aggiungiamo un giocatore che ci darà una grandissima mano in difesa e a rimbalzo. Corre molto bene il campo, nostra prerogativa. Inoltre, negli ultimi anni, ha migliorato notevolmente il suo tiro da fuori".