Pallanuoto, Europei: Setterosa scatenato, 18 reti ad Israele La squadra di Silipo vince ancora. "I prossimi turni ci serviranno a migliorare la condizione".

Terzo successo in tre partite. E’ un Setterosa indomabile quello che sta dominando il girone B agli Europei di Spalato. In terra croata la squadra del Cittì Carlo Silipo ha superato anche Israele con un comodo 18-5. Una passeggiata che però inizialmente non ha soddisfatto il tecnico napoletano.

"All'inizio non ero soddisfatto. Forse il lavoro in palestra di questa mattina ha influito. Poi ci siamo sbloccati in attacco e mi sono divertito, soprattutto quando giochiamo su tutta la linea d'attacco. E' questo che voglio vedere, un atteggiamento che denota la famosa crescita che stiamo studiando per arrivare al top. La maturità e la consapevolezza dei propri mezzi si denota anche vincendo bene queste partite e perciò sono soddisfatto. I prossimi turni ci serviranno per continuare a mantenere alta la tensione arrivare alla fase finale nelle migliori condizioni".

Il prossimo match del Setterosa è in programma giovedì primo settembre alle 11:30 contro la Serbia. Match importante per continuare a crescere verso un quarto di finale che dirà se la squadra di Silipo potrà giocarsi o no una medaglia che è l’obiettivo di questa spedizione.

Tabellino Italia-Israele 18-5

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno 2, Giustini 3, Bettini 3, Cergol 1 (rig.), Bianconi 2, Palmieri 4, Marletta 1, Di Claudio, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Israele: Peres, Yaacobi 1, Farkash, Bogachenko 3, Levi, Futorian, Strugo, Ben David, Menakerman, Sasover 1, Hochberg, Kordonskaia, Geva. All. Mavrotas.

Arbitri: Dutilh Dumas (Ned), Wengeroth (Sui)

Note: parziali: 4-2 6-2 6-0 2-1. Spettatori 200 circa. In porta per l'Italia Condorelli. In porta nel terzo periodo Banchelli. Superiorità numeriche: Italia 2/5 + 1 rigore, Israele 0/4. Farkash (Is) uscita per limite di falli a 0.15 nel quarto tempo.

Formula. Prima fase (27 agosto-3 settembre) con dodici squadre divise in due gironi da sei. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (5 settembre); le quinte e le seste si giocheranno le posizioni dalla nona alla dodicesima. Semifinali il 7 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo femminile

Girone A: Germania, Croazia, Ungheria, Grecia, Olanda, Romania

Girone B: Serbia, Francia, Slovacchia, Italia, Israele, Spagna

3^ giornata - martedì 30 agosto

Girone A

Ungheria-Germania 26-4 (7-1, 10-0, 3-1, 6-2)

Croazia-Romania 15-6 (4-1, 4-1, 5-3, 2-1)

20.30 Grecia-Olanda

Girone B

Slovacchia-Serbia 6-9 (1-3, 1-2, 3-2, 1-2)

Francia-Spagna 4-16 (3-2, 0-7, 1-4, 0-3)

Italia-Israele 18-5 (4-2, 6-2, 6-0, 2-1)

TURNI PRECEDENTI



1^ giornata - sabato 27 agosto

Girone A

Germania-Romania 15-10 (2-1, 3-4, 4-4, 6-1)

Croazia-Olanda 6-22 (0-7, 3-7, 1-5, 2-3)

Ungheria-Grecia 8-9 (1-3, 2-2, 1-1, 4-3)

Girone B

Serbia-Spagna 3-32 (1-6, 2-8, 0-8, 0-1)

Slovacchia-Italia 1-26 (1-6, 0-8, 0-4, 0-8)

Francia-Israele 7-8 (3-2, 2-2, 0-4, 2-0)

2^ giornata - domenica 28 agosto

Girone A

Romania-Grecia 3-24 (1-8, 0-4, 0-8, 2-4)

Germania-Croazia 8-15 (2-5, 1-4, 4-3, 1-3)

Olanda-Ungheria 13-4 (3-1, 3-2, 4-0, 3-1)

Girone B

Serbia-Francia 14-15 (4-3, 2-5, 5-2, 3-5)

Israele-Slovacchia 18-7 (5-2, 2-1, 7-1, 4-3)

Spagna-Italia 9-12 (3-2, 2-5, 1-4, 3-1)

4^ giornata - giovedì 1 settembre

Girone A

10.00 Germania-Grecia

13.00 Romania-Olanda

17.30 Croazia-Ungheria

Girone B

11.30 Serbia-Italia

19.00 Spagna-Israele

20.30 Francia-Slovacchia

5^ giornata - sabato 3 settembre

Girone A

10.00 Ungheria-Romania

17.30 Grecia-Croazia

20.30 Germania-Olanda

Girone B

11.30 Slovacchia-Spagna

13.00 Serbia-Israele

19.00 Italia-Francia

Il Setterosa per Spalato. Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli e Dafne Bettini (Ekipe Orizzonte). Nello staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Beatrice Berti, la team manager Barbara Bufardeci e il videoanalista Marco Russo.

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it