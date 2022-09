Tennis, ATP 250 di Napoli: annunciata la presenza di un ex Top Ten Dal 17 ottobre in campo anche lo spettacolare giocatore francese Gael Monfils.

Dopo Roberto Bautista Agut ecco il secondo grande nome che vedremo sui campi dell’ATP 250 di Napoli. Si tratta del francese Gael Monfils, ex top ten (numero 6 nel 2016), e semifinalista agli Us Open 2016 e al Rolland Garros del 2008. Un giocatore spettacolare, capace di regalare punti di grande intensità con soluzioni imprevedibili. Monfils ha salutato gli appassionati partenopei con un video sul profilo Instagram del torneo dove spiega di essere felice di giocare per la prima volta nella cittadina partenopea.

Occasione più unica che rara di vedere un campione, non sarà il solo, che ha scritto pagine importanti del tennis moderno. Nei prossimi giorni sono attesi altri importanti annunci con l’attesa che diventa quasi snervante per capire se ci sarà qualche altro top ten e soprattutto se ci saranno i big azzurri Berrettini e Sinner, che dopo gli US Open saranno impegnato a Bologna in Coppa Davis. Il torneo napoletano scatterà il 17 ottobre e si concluderà domenica 23.

Foto: pagina Facebook Gael Monfils