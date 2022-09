Serie C: Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Gerbo Il centrocampista: "Spero di fare bene con questi colori e non vedo l’ora di vedere il Menti pieno"

Alberto Gerbo è un nuovo calciatore della Juve Stabia. La società di Castellammare ha annunciato l'accordo biennale con il centrocampista classe '89. "Sono contento di essere in una piazza così prestigiosa. - ha affermato Gerbo - Spero di fare bene con questi colori e non vedo l’ora di vedere il Menti pieno. Sono a disposizione di mister e compagni per raggiungere i nostri obiettivi".

La nota ufficiale - "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Alberto Gerbo, classe ’89, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, natio di Valenza, è cresciuto calcisticamente nell’Inter e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Torino, settore giovanile, dell’Ancona, del Gubbio, del Latina, della Triestina, del Foggia, dell’Ascoli, del Cosenza e del Crotone".