Pallanuoto, Europei: il Setterosa di Silipo batte anche la Serbia Ancora una goleada azzurra. Sabato c'è l'ultima sfida del girone B contro la Francia.

Poker azzurro all’Europeo di Spalato. In terra croata il Setterosa di coach Carlo Silipo continua a vincere. La vittima di turno oggi è stata la Serbia, travolta per 23-7. Azzurre scatenate con quattro reti di Bettini, e triplette per Picozzi, Giustini e Avegno. "Finora nulla da eccepire sul comportamento delle ragazze in questo torneo – ha spiegato il CT Silipo a caldo-. Non mi è piaciuto difensivamente il comportamento nella seconda parte della gara di oggi, dove abbiamo lasciato qualche tiro facile alle avversarie. Forse la zona M ancora non l'abbiamo assorbita bene concedendo qualche conclusione di troppo. Ora l'ultimo impegno contro la Francia prima del quarto di finale comunque importante con una tra Croazia e Ungheria".

Sabato alle 19:00 si torna in campo contro la Francia, un’altra gara di preparazione prima della fase ad eliminazione diretta dove la squadra di Silipo non vuole sbagliare.

Tabellino Serbia-Italia 7-23

Serbia: Travar, Svec , J. Lujic, Milicevic 3, I. Lujic, Miskovic, Kaplarevic , Mandic , Vukovic 1 (rig.), Ilic 2 (1 rig.), Miladinovic , Novakovic 1, Lazic. All. Ivkovic.

Italia: Condorelli, Cergol 2, Galardi 1, Avegno 3, Giustini 3, Bettini 4, Picozzi 3, Bianconi 2, Cocchiere 1, Marletta 2, Di Claudio 2, Viacava , Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Daskalopoulou (Gre), Silva (Por)

Note: parziali 1-5 1-5 3-7 2-6 Spettatori 100 circa. In porta Condorelli (I) e Lazic (S). Superiorità numeriche: Serbia 2/5 + 2 rigori, Italia 7/10 + 1 rigore fallito (Giustini - traversa). Di Claudio esce per tre falli a 6.40 del quarto tempo.



Formula. Prima fase (27 agosto-3 settembre) con dodici squadre divise in due gironi da sei. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (5 settembre); le quinte e le seste si giocheranno le posizioni dalla nona alla dodicesima. Semifinali il 7 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo femminile

Girone A: Germania, Croazia, Ungheria, Grecia, Olanda, Romania

Girone B: Serbia, Francia, Slovacchia, Italia, Israele, Spagna

4^ giornata - giovedì 1 settembre

Girone A

Germania-Grecia 3-13 (0-2, 3-6, 0-3, 0-2)

13.00 Romania-Olanda

17.30 Croazia-Ungheria

Girone B

Serbia-Italia 7-23 (1-5, 1-5, 3-7, 2-6)

19.00 Spagna-Israele

20.30 Francia-Slovacchia

TURNI PRECEDENTI



1^ giornata - sabato 27 agosto

Girone A

Germania-Romania 15-10 (2-1, 3-4, 4-4, 6-1)

Croazia-Olanda 6-22 (0-7, 3-7, 1-5, 2-3)

Ungheria-Grecia 8-9 (1-3, 2-2, 1-1, 4-3)

Girone B

Serbia-Spagna 3-32 (1-6, 2-8, 0-8, 0-1)

Slovacchia-Italia 1-26 (1-6, 0-8, 0-4, 0-8)

Francia-Israele 7-8 (3-2, 2-2, 0-4, 2-0)

2^ giornata - domenica 28 agosto

Girone A

Romania-Grecia 3-24 (1-8, 0-4, 0-8, 2-4)

Germania-Croazia 8-15 (2-5, 1-4, 4-3, 1-3)

Olanda-Ungheria 13-4 (3-1, 3-2, 4-0, 3-1)

Girone B

Serbia-Francia 14-15 (4-3, 2-5, 5-2, 3-5)

Israele-Slovacchia 18-7 (5-2, 2-1, 7-1, 4-3)

Spagna-Italia 9-12 (3-2, 2-5, 1-4, 3-1)

3^ giornata - martedì 30 agosto

Girone A

Ungheria-Germania 26-4 (7-1, 10-0, 3-1, 6-2)

Croazia-Romania 15-6 (4-1, 4-1, 5-3, 2-1)

Grecia-Olanda 8-13 (2-1, 3-5, 3-4, 0-3)

Girone B

Slovacchia-Serbia 6-9 (1-3, 1-2, 3-2, 1-2)

Francia-Spagna 4-16 (3-2, 0-7, 1-4, 0-3)

Italia-Israele 18-5 (4-2, 6-2, 6-0, 2-1)

5^ giornata - sabato 3 settembre

Girone A

10.00 Ungheria-Romania

17.30 Grecia-Croazia

20.30 Germania-Olanda

Girone B

11.30 Slovacchia-Spagna

13.00 Serbia-Israele

19.00 Italia-Francia

Quarti di finale (5 settembre)

1a GIRONE A-4a GIRONE B (ore 16, gara 1)

2a GIRONE A-3a GIRONE B (ore 17:30, gara 2)

3a GIRONE A-2a GIRONE B (ore 19, gara 3)

4a GIRONE A-1a GIRONE B (ore 20:30, gara 4)

Semifinali 5° posto (7 settembre)

PERDENTE GARA 1-PERDENTE GARA 3 (ore 16)

PERDENTE GARA 2-PERDENTE GARA 4 (ore 17:30)

Semifinali (7 settembre)

VINCENTE GARA 1-VINCENTE GARA 3 (ore 19)

VINCENTE GARA 2-VINCENTE GARA 4 (ore 20:30)

Finali (9 settembre)

FINALE 7° POSTO (ore 16)

FINALE 5° POSTO (ore 17:30)

FINALE 3° POSTO (ore 19)

FINALE (ore 20:30)

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it