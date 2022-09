Pallanuoto, Europei: il Settebello di Dolce e Renzuto Iodice vola ai quarti Azzurri dominanti anche col Montenegro. Tre gol per il salernitano, due per il partenopeo.

Settebello scatenato e quarti di finale conquistati. All’Europeo di Spalato la squadra di Campagna continua a vincere e lo fa convincendo. Montenegro battuto 13-8 con una prova solida. In gol anche il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice autore di una doppietta, un gol su rigore, e del salernitano Vincenzo Dolce che ha trovato la strada della rete per ben tre volte. Entrambi sembrano essere in ottime condizioni e decisi ad andare fino in fondo in questo affascinante torneo continentale. "E' stata la partita che c'aspettavamo” ha spiegato Campagna. Eravamo preparati dal punto vista fisico e psicologico. Abbiamo giocato secondo le strategie predeterminate. Mi è piaciuta la resistenza all'alta intensità. Nei primi due tempi il Montenegro ci ha asfissiato col pressing e non abbiamo giocato la pallanuoto che più si addice a noi - dichiara - Poi abbiamo rotto il fiato, giocando come sappiamo. Preferisco aver fatto questo tipo di partita perché ai quarti di finale saremo abituati a match tosti, ma chiunque avremo davanti non ci farà paura".

tabellino Italia-Montenegro 13-8

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Damonte 2, Alesiani, Fondelli, Cannella 3 (1 rig.), Renzuto 2 (1 rig.), Marziali 1, N. Presciutti, Bruni, Di Somma, Dolce 3, Nicosia. All. Campagna.

Montenegro: Lazovic, Murisic, Radovic 2, Averka, Mrsic 1, Popadic, Perkovic 1, Durdic 2, Ukropina 1, Spaic, Matkovic 1, Petkovic , Tesanovic. All. Gojkovic.

Arbitri: Kovacs Csatlos (Hun), Ohme (Ger)

Note: parziali 1-0, 3-3, 6-2, 3-3. Superiorità numeriche: Italia 5/9 + 4 rigori (due falliti da Di Somma nel primo tempo e da Di Fulvio nel quarto tempo, entrambi parati da Lazic), Montenegro 6/12. Usciti per limite di falli Murisic (M) a 2.59 e Popadic (M) a 5.30 del terzo tempo, Mrsic (M) a 3.04 nel quarto tempo. Spettatori 2000 circa.

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale; le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l'8 settembre e finali due giorni dopo.

foto di Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it