Pallanuoto, Europei: tegola per il Settebello, stop per Renzuto Iodice Il napoletano fermato per due turni dopo la prova tv.

I quarti di finale sono stati conquistati ma Sandro Campagna dovrà fare i conti con una pesante assenza. L’Europeo di Spalato sta per entrare nel vivo e il tecnico azzurro dovrà rinunciare per due partite al napoletano Vincenzo Renzuto Iodice. Il giocatore del Brescia è stato squalificato per due match dopo che la prova tv post-gara ha evidenziato un colpo inferto ai danni del montenegrino Averka. La commissione ha deciso di punire l’azzurro che a questo punto salterà i quarti di finale e l’eventuale semifinale, oppure le sfide valide per la conquista del quinto posto.

Un vero peccato perché Renzuto Iodice, autore di tre reti proprio contro il Montenegro, era in forma e molto motivato. Campagna invece dovrà sostituirlo e prendere il sui posto non sarà per nulla facile. La speranza ovviamente è quella che il campano possa tornare in acqua per la partita più importante, ossia la finale per la medaglia d’oro.

foto di Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it