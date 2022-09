Napoli Basket ko nel test amichevole contro Brindisi (84-71) Dentro Howard: l'esterno statunitense-portoricano ha raggiunto il gruppo squadra

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet de "La Molisana Arena" di Campobasso. L'Happy Casa Brindisi vince il test amichevole: finale di 84-71 contro gli azzurri, guidati dal vice, Cesare Pancotto, in virtù dell'impegno di Maurizio Buscaglia, ct dell'Olanda all'Eurobasket. Sono solo le prime prove in casa Gevi, ancora non completa. Nelle scorse ore Jordan Howard ha raggiunto Napoli e il PalaBarbuto. Il giocatore americano, di nazionalità portoricana, ha incontrato ieri mattina i nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico e ha sostenuto i classici test atletici. Howard ha seguito la squadra in trasferta a Campobasso per la gara amichevole. Nel presentare Howard la Gevi Napoli Basket ha voluto sottolineare un sentito ringraziamento al Consolato Generale di Los Angeles, nella persona del Console, e dell'Ufficio Visti e al Consolato Onorario di Phoenix nella persona del Console Onorario, Roberta Gentili Purcell, per aver seguito la pratica con grande disponibilità consentendo al gruppo azzurro di aggiungere celermente una nuova pedina nel percorso di crescita del precampionato.

Test Amichevole

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli 84-71

Parziali progressivi: 22-20, 42-33, 65-56

Brindisi: Etou 13, Burnell 8, Reed 6, Bowman 12, Vitucci, Mascolo 9, Bocevski, Mezzanotte 6, Riismaa 2, Bayehe 3, Perkins 11, Dixson 14. All. Vitucci

Napoli: Zerini, Michineau 8, Johnson 6, Matera, Dellosto 5, Bamba, Uglietti 7, Williams 21, Stewart 9, Zanotti 15, Sinagra, Stentardo. All. Pancotto

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket