Pallanuoto, Europei: il Setterosa di Silipo entra in zona medaglie Azzurre travolgenti nei quarti contro la Croazia, in semifinale sfida con la Grecia.

Il Setterosa viaggia a gonfie vele. Batte la Croazia nei quarti e accede in semifinale. L’Europeo di Spalato è sempre più entusiasmante per la truppa di coach Carlo Silipo, brava a far diventare facile anche uno scoglio complicato come quello rappresentato dalla squadra di casa. Azzurre sempre avanti e partita già in discesa dopo il primo periodo chiuso sul 5-2. Il dominio italiano è andato avanti per tre periodi prima di un quarto e ultimo tempo in cui la squadra azzurra ha saputo gestire.

"L'obiettivo era di passare il turno” ha spiegato coach Silipo a fine match. “La Croazia ha rallentato molto il gioco e ci ha messo in difficoltà in fase difensiva non facendoci esprimere come sappiamo. Noi preferiamo andare molto in velocità, però siamo pronti per un'eventuale semifinale contro la Grecia che è simile alle biancorosse a far stagnare il gioco e sporcare quello avversario. In attacco abbiamo giocato delle volte male soprattutto nel palleggio, ma in un torneo lungo questo tipo di prestazione ci sta. Ora bisognerà avere più lucidità davanti, quindi maggiore determinazione nelle finalizzazioni. L'uomo in meno mi preoccupa di meno. Le ragazze sono concentrate, si stanno allenando bene quindi sono fiducioso".

Tra il Setterosa e la finale c’è solo la Grecia da sfidare Mercoledì 7 settembre alle 20.30. Le elleniche sono state travolgenti con un roboante 14-4 contro Israele.

tabellino Croazia-Italia 8-16

Croazia: Ratkovic , Miljkovic 1, Desnica , J. Butic , Lordan , Skelin 1, Brnetic 1, Kangler , Rozic 1, I. Butic 2, Barisic , D. Butic 2, Maric . All. Kunac

Italia: Condorelli , Tabani 2, Galardi 1, Avegno 1, Giustini 2, Bettini 2, Picozzi 1, Bianconi 1 (rig.), Cocchiere 2, Marletta 3, Di Claudio , Cergol 1, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Debreceni (Hun), Cabanas (Esp)

Note: parziali 2-5, 2-4, 2-3, 2-4. Spettatori 200 circa. In porta Maric (C) e Banchelli (I). Nel terzo tempo Condorelli (I) in porta. Superiorità numeriche: Croazia 5/6, Italia 3/8 + 1 rigore.

Quarti di finale (5 settembre)

Olanda-Francia 22-3 (3-0, 5-2, 7-0, 7-1)

Croazia-Italia 8-16 (2-5, 2-4, 2-3, 2-4)

Ungheria-Spagna 11-15 (1-4, 4-2, 3-6, 3-3)

Grecia-Israele 14-4 (parziali 6-1, 2-1, 2-0, 4-2)

finale 11-12 posto

Romania-Slovacchia 9-5 (3-2, 1-0, 2-2, 3-1)

finale 9-10 posto

Germania-Serbia 9-12 (1-3, 2-4, 1-1, 5-4)

Semifinali 5° posto (7 settembre)

Francia-Ungheria (ore 16)

Croazia-Israele (ore 17:30)

Semifinali (7 settembre)

Olanda-Spagna (ore 19)

Italia-Grecia (ore 20:30)

Finali (9 settembre)

FINALE 7° POSTO (ore 16)

FINALE 5° POSTO (ore 17:30)

FINALE 3° POSTO (ore 19)

FINALE (ore 20:30)

TURNI PRECEDENTI

Torneo femminile

Girone A: Olanda 15, Grecia 12, Ungheria 9, Croazia 6, Germania 3, Romania 0.

Girone B: Italia 15, Spagna 12, Israele 9, Francia 6, Serbia 3, Slovacchia 0.

1^ giornata - sabato 27 agosto

Girone A

Germania-Romania 15-10 (2-1, 3-4, 4-4, 6-1)

Croazia-Olanda 6-22 (0-7, 3-7, 1-5, 2-3)

Ungheria-Grecia 8-9 (1-3, 2-2, 1-1, 4-3)

Girone B

Serbia-Spagna 3-32 (1-6, 2-8, 0-8, 0-1)

Slovacchia-Italia 1-26 (1-6, 0-8, 0-4, 0-8)

Francia-Israele 7-8 (3-2, 2-2, 0-4, 2-0)

2^ giornata - domenica 28 agosto

Girone A

Romania-Grecia 3-24 (1-8, 0-4, 0-8, 2-4)

Germania-Croazia 8-15 (2-5, 1-4, 4-3, 1-3)

Olanda-Ungheria 13-4 (3-1, 3-2, 4-0, 3-1)

Girone B

Serbia-Francia 14-15 (4-3, 2-5, 5-2, 3-5)

Israele-Slovacchia 18-7 (5-2, 2-1, 7-1, 4-3)

Spagna-Italia 9-12 (3-2, 2-5, 1-4, 3-1)

3^ giornata - martedì 30 agosto

Girone A

Ungheria-Germania 26-4 (7-1, 10-0, 3-1, 6-2)

Croazia-Romania 15-6 (4-1, 4-1, 5-3, 2-1)

Grecia-Olanda 8-13 (2-1, 3-5, 3-4, 0-3)

Girone B

Slovacchia-Serbia 6-9 (1-3, 1-2, 3-2, 1-2)

Francia-Spagna 4-16 (3-2, 0-7, 1-4, 0-3)

Italia-Israele 18-5 (4-2, 6-2, 6-0, 2-1)

4^ giornata - giovedì 1 settembre

Girone A

Germania-Grecia 3-13 (0-2, 3-6, 0-3, 0-2)

Romania-Olanda 0-28 (0-8, 0-7, 0-6, 07)

Croazia-Ungheria 6-22 (3-5, 2-4, 1-7, 0-6)

Girone B

Serbia-Italia 7-23 (1-5, 1-5, 3-7, 2-6)

Spagna-Israele 20-3 (5-2, 6-1, 3-0, 6-0)

Francia-Slovacchia 28-5 (8-0, 7-1, 6-2, 7-2)

5^ giornata - sabato 3 settembre

Girone A

Ungheria-Romania 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0)

Grecia-Croazia 24-4 (9-2, 5-2, 5-0, 5-0)

Germania-Olanda 3-29 (0-9, 1-7, 0-7, 2-6)

Girone B

Slovacchia-Spagna 3-26 (0-8, 1-7, 0-5, 2-6)

Serbia-Israele 4-15 (0-5, 2-3, 2-2, 0-5)

Italia-Francia 19-6 (5-0, 5-3, 4-0, 5-3)

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it