ATP Napoli 250: c'è Musetti tra gli iscritti L'azzurro, che sarà impegnato anche in Coppa Davis, dovrebbe essere al torneo partenopeo.

Comincia a prendere forma il tabellone dell’ATP 250 di Napoli. Sui campi partenopei non ci saranno solo Bautista Agut e Gael Monfils, nelle ultime è trapelata la notizia sull’scrizione di Lorenzo Musetti. Dopo l’eliminazione al terzo turno degli US Open, il fantasioso giocatore italiano, che la prossima settimana sarà impegnato in Coppa Davis a Bologna con Berrettini, Sinner, Fognini e Bolelli, giocherà a Napoli.

Sui campi in cemento della struttura partenopea si vedrà un grande spettacolo e il 19 settembre finalmente si scoprirà l’entry list con tutti i giocatori ufficialmente iscritti. Gli organizzatori sognano il colpaccio. Al termine degli US Open potrebbe esserci un nuovo numero 1 al mondo e la speranza è che quel giocatore che salirà in vetta alla classifica ATP possa decidere di giocare nel capoluogo campano. C’è anche una suggestione legata a Novak Djokovic che, dopo aver saltato anche gli US Open per i problemi legati al vaccino, ha bisogno di giocare partite in un anno così strano e con pochi tornei disputati. Nole ama il nostro paese, parla benissimo italiano e non è esclusa la presenza in uno dei due tornei italiani come Firenze o Napoli. Appuntamenti che anticipano le ATP Finals di Torino dove il serbo vuole tornare ad imporsi dopo il successo di Wimbledon.

Inseguono la qualificazione anche i due azzurri Berrettini e Sinner, attualmente impegnati oltreoceano nei quarti di finale degli US Open. Per entrambi c’è la necessità di fare tanti punti per conquistare un posto alle Finals e non è esclusa la presenza nei due tornei ATP 250 in Italia. Ecco perché il consiglio per gli appassionati è quello di bloccare subito i biglietti visto che il seeding partenopeo potrebbe essere uno di quelli di livello assoluto con tanti campioni e giocatori italiani a caccia di un successo.