Pallanuoto, Europei: il Setterosa di Silipo si ferma in semifinale Azzurre ko contro la Grecia, ora sfida per il bronzo contro l'ostica Olanda.

La cavalcata vincente del Setterosa è terminata in semifinale. La Grecia ha fermato la squadra di coach Carlo Silipo imponendosi per 12-9 al termine di un match in cui le azzurre hanno subito il break nella parte centrale.

"Tatticamente la Grecia ha preparato bene la partita. La loro zona M ci ha messo in difficoltà ed in attacco si sono espresse con maggiore scioltezza, segnato anche molti gol a uomini pari”. Silipo ha analizzato con lucidità e sa bene che la sua deve ancora migliorare proprio su questi aspetti. “Mi aspettavo una maggior presenza delle ragazze in acqua e invece abbiamo fallito tante occasioni in superiorità”.

Migliorare è la parola d’ordine. Il lungo percorso verso Parigi 2024 è iniziato appena diciotto mesi fa e due semifinali, una Mondiale ed una Europea, sono un buon inizio. Però l’obiettivo immediato è salire sul podio. “Ora ci aspetta una finale per il bronzo ancora contro l'Olanda. Dovremmo recuperare energie fisiche e mentali dopo un torneo comunque vissuto da protagonisti".

Appuntamento venerdì alle 19:00 mentre la finale andrà in scena alle 20:30 e a giocarsi il titolo di campione d’Europa saranno Grecia e Spagna.

tabellino Grecia-Italia 12-9

Grecia: Stamatopoulou, E. Plevritou 2 (1 rig.), Chydirioti 1, Tricha, M. Plevritou, Xenaki 2, Ninou 3 (1 rig.), Patra 1, Siouti 1, V. Plevritou 2, Giannopoulou, Myriokefalitaki, Sotireli. All. Kammenou.

Italia: Condorelli, Tabani 2, Galardi, Avegno 3 (1 rig.), Giustini, Bettini, Picozzi 1, Bianconi 1 (rig.), Palmieri 1, Marletta 1, Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Alexandrescu (Rou) e Schwartz (Isr).

Note: parziali 2-2, 4-2, 4-3, 2-2. In porta Stamatopoulou (G) e Banchelli (I). Superiorità numeriche: Grecia 4/10 + 2 rigori, Italia 3/12 + 3 rigori di cui uno tirato fuori da Marletta a 7'54. Ammonito Silipo a 4.08 nel terzo tempo. Eleftheria Plevritou (4-34) e Giannopoulou (5.37) fuori per limite di falli nel quarto tempo. Spettatori 500 circa.

Semifinali 5° posto (7 settembre)

Francia-Ungheria 9-19 (2-6, 4-4, 2-6, 1-3)

Israele-15-8 (3-3, 5-1, 5-2, 2-2)

Semifinali (7 settembre)

Olanda-Spagna 7-10 (2-3, 1-2, 2-1, 2-4)

Italia-Grecia 12-9 (2-2, 4-2, 4-3, 2-2)

Quarti di finale (5 settembre)

Olanda-Francia 22-3 (3-0, 5-2, 7-0, 7-1)

Croazia-Italia 8-16 (2-5, 2-4, 2-3, 2-4)

Ungheria-Spagna 11-15 (1-4, 4-2, 3-6, 3-3)

Grecia-Israele 14-4 (parziali 6-1, 2-1, 2-0, 4-2)

finale 11-12 posto

Romania-Slovacchia 9-5 (3-2, 1-0, 2-2, 3-1)

finale 9-10 posto

Germania-Serbia 9-12 (1-3, 2-4, 1-1, 5-4)

Finali (9 settembre)

FINALE 7° POSTO

Francia-Croazia (ore 16)

FINALE 5° POSTO (ore 17:30)

Ungheria-Israele

FINALE 3° POSTO (ore 19)

Olanda-Italia

FINALE (ore 20:30)

Spagna-Grecia

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it