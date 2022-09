Gevi Napoli Basket, ecco Emmitt Williams al PalaBarbuto Visite mediche e nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra azzurra

Emmitt Williams ha raggiunto Napoli e il PalaBarbuto per iniziare la nuova avventura con la Gevi in Serie A. Il giocatore americano è stato accolto dal team manager del club azzurro, Alessandro Di Fede, e ha sostenuto le consuete visite mediche presso Casa di Cura Clinic Center con il responsabile dello staff medico della Gevi, Nino D'alicandro. Subito dopo Williams ha conosciuto i nuovi compagni di squadra e svolto i test atletici con il preparatore fisico, Giacomo Sorrentino. Nel pomeriggio Williams sosterrà il primo allenamento con la squadra. La Gevi Napoli Basket ha ringraziato tramite nota il Consolato Generale di Miami, nella persona del Console e del responsabile Ufficio Visti, Fabio Miccolis, "per il prezioso supporto fornito per le pratiche di ottenimento del visto".

Campagna abbonamenti - La Gevi ricorda la possibilità di sottoscrizione delle tessere per la stagione 2022/2023: "Riparte il campionato di Basket di Serie A e Napoli Basket lancia il proprio annuncio alla città per ricercare nuovi tifosi attraverso la campagna abbonamenti che sarà aperta per tutti fino al 12 Ottobre. Ricomincio da te, per mettere al centro della propria strategia il tifoso napoletano che diventa elemento centrale per il rilancio della pallacanestro a Napoli".