Pallanuoto, Europei: a Spalato la prima medaglia per il Setterosa targato Silipo "Sono contento per questa medaglia soprattutto per le ragazze”.

Dopo il quarto posto al Mondiale di Budapest, con un bronzo sfiorato, è arrivata a Spalato in Croazia la prima medaglia internazionale per il Setterosa di coach Carlo Silipo. Il nuovo corso, partito appena un anno e mezzo fa, ha già regalato tanti ottimi risultati, ma mancava il colpaccio internazionale fatto agli Europei. Le azzurre hanno vinto per 16-13 contro l’Olanda un match deciso nell’ultimo quarto, quando Bianconi (5 reti per lei) e compagne hanno rifilato alle avversarie un tremendo break di 6-1.

"Sono contento per questa medaglia soprattutto per le ragazze” ha spiegato a fine gara Carlo Silipo. “Hanno lavorato alla grande con il nostro staff senza mai risparmiarsi, crescendo durante tutto l'arco del torneo. Le ragazze le vedevo negli occhi; rispetto alla partita contro la Grecia erano più determinate e forti. Anche se abbiamo sbandato nel terzo quarto, un po' come accaduto a Budapest, ma ero sicuro di poter rientrare stavolta. Mi sarei tagliato un braccio per regalare loro questa medaglia che si sono meritate. Abbiamo disputato un ottimo torneo battendo due protagoniste su tre che sono arrivate fino alla fine come Spagna, campione in carica, e Olanda. Sono veramente commosso per le mie atlete: non sono solo state brave, ma sono anche bellissime".

tabellino Olanda-Italia 13-16

Olanda: Aarts, Wolves, Sleeking 2, Van Der Sloot 1, Keuning 2, Van Der Kraats 4, Rogge, Sevenich 2, Joustra 1, Voorvelt , Moolhuijzen 1, Ten Broek, Van Den Dobbelsteen. All. Doudesis.

Italia: Condorelli, Tabani, Cergol, Avegno 2, Giustini 4, Bettini, Picozzi 3, Bianconi 5 (1 rig.), Palmieri 1, Marletta, Cocchiere, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Debreceni (Hun) e Schwartz (Isr).

Note: parziali 4-5, 4-3, 4-2, 1-6. Superiorità numeriche: Olanda 6/12, Italia 5/11 + un rigore. Uscite per limite di falli Avegno (I) a 7'21 nel terzo tempo, Palmieri (I) a 4'50, Viacava (I) a 5'15, Van Der Kraats (O) a 7'02 e Voorvelt (O) a 7'44 nel quarto tempo. Espulso il tecnico Silipo (I) per proteste nel quarto tempo. Spettatori 1000 circa.

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it