Basket, Gevi Napoli ko contro il Mornar Bar. Ora la sfida con Brindisi "Memorial Pentassuglia", azzurri sconfitti dalla squadra montenegrina (83-89)

La Gevi Napoli è stata superata dal KK Mornar Bar con il risultato di 83-89 nella seconda gara del Memorial Pentassuglia, giunta all'undicesima edizione. Nella serata di venerdì il successo dei padroni di casa dell'Happy Casa Brindisi sulla squadra montenegrina, capace poi di rifarsi contro gli azzurri. Come sottolineato dal club partenopeo nelle scorse ore, c'è rammarico per lo sviluppo del match con la Gevi avanti per gran parte della sfida, ma poi rimontata dal Mornar. Alle 18 sarà chiusura del Memorial con la sfida Brindisi-Napoli. Ecco l'occasione di rivincita per il roster della Gevi, sconfitto dall'Happy Casa sul parquet di Campobasso.

Il tabellino della Gevi Napoli contro il KK Mornar Bar: J. Williams 17, Johnson 17, Howard 16, Michineau 8, Stewart 6, Zanotti 5, Zerini 5, E. Williams 5, Dellosto 2, Uglietti 2.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket