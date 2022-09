Basket, Memorial Pentassuglia: Napoli supera Brindisi dopo due overtime La Stella del Sud conquista il trofeo per il vantaggio nella differenza canestri

La Gevi Napoli vince contro l'Happy Casa Brindisi nella terza gara del "Memorial Pentassuglia". Finale di 88-89 dopo due tempi supplementari in favore del gruppo azzurro, che si prende la rivincita sulla Stella del Sud dopo la sconfitta rimediata sul parquet di Campobasso.

Brindisi vincente sul Mornar Bar, Napoli sconfitta dai montenegrini, l'Happy Casa chiude al primo posto il Memorial in virtù della differenza canestri: buone risposte per l'assistant coach della Gevi, Cesare Pancotto, e per tutto lo staff partenopeo.

Il tabellino.

Memorial Pentassuglia - Terza Giornata

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli 88-89 d2ts

Parziali progressivi: 14-26, 29-44, 57-54, 72-72, 82-82

Brindisi: Etou 13, Burnell 5, Reed 4, Bowman 24, Mascolo 5, Bocevski ne, Mezzanotte 8, Riismaa, Bayehe 10, De Donno ne, Perkins 19, Dixson. All. Vitucci.

Napoli: Zerini, Johnson 7, Michineau 7, Howard 28, Sinagra ne, Dellosto 6, Williams E. 8, Bamba, Uglietti 1, Williams J. 6, Stewart 26, Zanotti ne. All. Pancotto.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket