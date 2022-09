L'Italvolley femminile di Chirichella e De Gennaro è pronta ad infiammare Napoli Oggi alle 17:00 appuntamento al PalaVesuvio contro la Turchia.

Napoli abbraccia l’Italvolley femminile. Inizia oggi il DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, torneo che vedrà impegnate anche Turchia, Polonia e Serbia. Proprio le turche saranno le prime avversarie delle azzurre alle 17:00 al PalaVesuvio. Quello partenopeo è un impegno importante perché è l’ultimo prima della partenza per il Mondiale dove l’Italvolley femminile si presenterà col favore del pronostico. La vittoria degli uomini ha dato ulteriore carica ad una squadra che oggi presenta due ragazze che giocheranno in casa. Si tratta di Monica De Gennaro e Cristina Chirichella, pronte ad essere abbracciate dagli appassionati campani di pallavolo. Proprio la centrale napoletana ha pubblicato una foto con la sua cagnolona “Chichi” al PalaVesuvio, felicissima di giocare finalmente in casa.

Alla vigilia del match ha parlato coach Mazzanti che guarda lontano perché il Mondiale è sempre più vicino. “Abbiamo programmato quest’estate in modo tala di riuscire ad arrivare progressivamente nella migliore condizione sia fisica che di gioco e quest’ultimo torneo qui a Napoli prima del Mondiale è perfetto per testare il nostro stato di forma. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità ma poi alla fine è il campo a dirci a che punto siamo. Tornare a giocare partite di primissimo livello con squadre di prima fascia internazionale sarà sicuramente un modo per approcciare al meglio la rassegna iridata”.

Coach Mazzanti prosegue poi parlando di Napoli: “Sarà bello giocare qui a Napoli e respirare il caldo abbraccio dei tifosi napoletani. Credo che Napoli faccia bene alla nazionale e la nazionale faccia bene a Napoli. Penso che nel DNA di questa città la pallavolo esista ma che sia solamente da rispolverare e sono sicuro che questa grande manifestazione possa essere di fondamentale importanza per riscoprire e alimentare questo tipo di sentimento”.



LE 15 AZZURRE CONVOCATE

Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

IL CALENDADIO COMPLETO DEL TORNEO

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

