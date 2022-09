ATP 250 Napoli, i campi partenopei pronti a cambiare pelle Dal 17 al 23 ottobre si giocherà sul veloce, intanto si attende lunedì per scoprire l'entry list.

Dal 17 al 23 ottobre alcuni dei migliori giocatori al mondo saranno impegnati sui campi del circolo di viale Dohrn per l’ATP Napoli Cup 250. Un torneo attesissimo da tutti gli appassionati campani che in questi giorni stanno acquistando i tagliandi attraverso le piattaforme abilitate. Ma chi è abituato a vedere i campi in terra rossa della Villa Comunale dovrà abituarsi, almeno per quella settimana, ad una radicale rivoluzione. Il torneo infatti si giocherà sul veloce e non sulla terra rossa. I lavori, per trasformare tre campi in terra in altrettanti fondi veloci, sono già cominciati come annunciato dall’organizzazione attraverso i propri canali social con una foto.

Intanto si attende con ansia il 19 settembre per l’entry list. Solo quel giorno sapremo chi realmente potrebbe giocare sui nuovi campi veloci del circolo partenopeo. C’è chi sogna di vedere Medvedev o il neo numero uno al mondo Carlitos Alcaraz fresco vincitore degli US Open, ma l’attenzione è puntata soprattutto sugli azzurri dopo le conferme del francese Gael Monfils e dell'ìberico Roberto Bautista Agut.

Sinner e Berrettini, che da domani saranno impegnati in Coppa Davis a Bologna, sono iscritti al torneo ATP 250 di Firenze. Non è da escludere, visto che entrambi potrebbero andare a caccia di punti pensati per la corsa alle ATP Finals di Torino, che possano regalarsi anche un viaggio nella calda Napoli dove ci sono altri punti da inseguire. Invece c’è meno mistero intorno alla presenza di Lorenzo Musetti. Discorso diverso per il veterano Fabio Fognini. Il ligure potrebbe anche partecipare, soprattutto se ci sarà anche il compagno di doppio Simone Bolelli con il quale sta provando a centrare la qualificazione alle Finals di doppio a Torino. Per entrambi giocare in casa tra Firenze e Napoli potrebbe essere una ghiotta occasione di fare punti per conquistare un biglietto per il capoluogo piemontese. Poi c'è il discorso delle wild card che potrebbero andare in soccorso anche di qualche grande nome che alla scadenza dell'iscrizioni non risulterà nell'entry list.