Italvolley femminile, a Napoli esordio amaro contro la Turchia Al PalaVesuvio azzurre ko 3-1, titolari le due partenopee De Gennaro e Chirichella.

Il caloroso abbraccio della calda Napoli non è bastato all’Italvolley femminile per battere la Turchia nell’ultimo torneo premondiale. Al Pala Vesuvio, davanti ad un buon numero di spettatori, c’era grande attesa per le azzurre e in particolare per le due partenopee Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, entrambe schierate titolari da coach Davide Mazzanti. Ma a due settimane dal mondiale, obiettivo primario della squadra campione d’Europa, era difficile attendersi la grande prestazione. Azzurre imballate, disordinate a tratti anche distratte.

L’Italvolley ha fatto una tremenda fatica contro la Turchia che, dopo aver ceduto il primo set 25-22, ha vinto in rimonta 23-25, 18-25, 15-25. Tanti applausi per le ragazze di casa con la Chirichella autrice di 5 punti e la De Gennaro che ha offerto i suoi soliti salvataggi efficaci e spettacolari. Domani sera alle 20:00 sfida con la Polonia, poi venerdì allo stesso orario ci sarà il confronto con la grande rivale di sempre: la Serbia campione del Mondo.

"Dobbiamo rendere questi minuti di avvicinamento al mondiale minuti più preziosi” ha spiegato Mazzanti a fine gara. “Abbiamo fatto molta fatica a dare qualità al nostro attacco, in battuta abbiamo spinto un po’ meno del solito rispetto a quello che facciamo in questo periodo e credo che queste siano state le due cose che ci sono mancate di più; non abbiamo giocato in modo fluido e gli errori che ne sono scaturiti credo siano dovuti anche a questo. Quella di oggi è stata una partita faticosa è un momento che non riusciamo a essere aggressivi, ma non dobbiamo fasciarci la testa. In questo torneo il livello è molto alto e appena lasci un po’ di spazio gli altri ti saltano addosso e oggi gli abbiamo lasciato lo spazio per stare davanti".

IL TABELLINO

ITALIA-TURCHIA 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25)

ITALIA: Egonu 23, Bosetti 10, Chirichella 5, Orro 1, Sylla 13, Danesi 7, De Gennaro (L). Lubian 3, Gennari 3, Malinov 1, Degradi. N.e. Bonifacio, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti.

TURCHIA: Erdem 13, Ozbay 1, Sahin S. 6, Zehra 9, Karakurt 20, Baladin 15, Akoz (L). Ismailoglu, Sahin E. 1, Akyol 1. N.e. Boz, Cebecioglu, Acar, Aydin. All. Guidetti.

Arbitri: Morgillo (ITA), Pasciari (ITA).

Durata set: 29’, 30’ 24’, 21’

Spettatori: 2000.

Italia: a 4, bs 14, mv 9, et 35

Turchia: a 4, bs 6, mv 9 et 16

IL CALENDADIO COMPLETO DEL TORNEO

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Foto: Fipav.it