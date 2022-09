Italvolley, a Napoli contro la Polonia arriva la prima vittoria Dopo il ko con la Turchia pronto riscatto per il team guidato in campo da Chirichella e De Gennaro.

La seconda uscita nel DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, in corso di svolgimento al PalaVesuvio di Napoli, ha regalato un sorriso all’Italvolley. Azzurre vittoriose per 3-1 sulla Polonia con i seguenti parziali: 25-18, 25-21, 23-25, 28-26.

Grande soddisfazione soprattutto per le due partenopee Cristina Chirichella e Monica De Gennaro entrambe titolari. Infatti coach Mazzanti ha scelto questo sestetto: Orro al palleggio, opposto Egonu, centrali Chirichella e Bonifacio che ha preso il posto di Danesi impiegata contro la Turchia, Sylla e Bosetti schiacciatrici, Monica De Gennaro libero.

Per la Chirichella 7 punti e tanti applausi da parte della sua gente così come per la De Gennaro, sempre fantastica con i suoi salvataggi che hanno spesso permesso alla squadra di avere una costruzione dell’attacco rapida e pulita. Unico passaggio a vuoto della squadra nel terzo set perso 23-25, ma già nel quarto, in un lungo testa a testa, le azzurre sono riuscite a chiudere i giochi. Nell’altra sfida ancora una grande Turchia che si è imposta per 3-1 sulla Serbia (22-25, 22-25, 25-23, 25-27).

Per la giornata conclusiva del torneo, che vede in testa proprio la Turchia a punteggio pieno, appuntamento nella giornata di giovedì con la capolista impegnata alle 17:00 contro la Polonia e alle 20:00 attesissima sfida tra Italia e Serbia.

IL TABELLINO - ITALIA-POLONIA 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26)

ITALIA: Egonu 27, Bosetti 18, Chirichella 7, Orro 4, Sylla 8, Bonifacio 5, De Gennaro (L). Lubian, Malinov 2, Danesi 4, Gennari N.e.: Fersino, Nwakalor, Degradi, Pietrini. All. Mazzanti.

POLONIA: Wolosz 3, Rozanski 14, Kakolewska 11, Stysiak 18, Gorecka 1, Witkowska 3, Stenzel (L). Alagierksa 4, Galkowska 3, Fedusio, Szlagowska 6, Wenerska. N.e.:Stencel, Szczyglowska, Czymianska, Gryka, Grabka, Jurczyk. All. Lavarini.

Arbitri: Talento (ITA), Autuori (ITA).

Spettatori: 1900. Durata set: 23’, 24', 33', 32'.

Italia: a 5, bs 14, mv 12, et 30.

Polonia: a 3, bs 18, mv 9 et 31.

IL CALENDADIO COMPLETO DEL TORNEO

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25)

Polonia -Serbia 1-3 (21-25, 25-21, 17-25, 21-25)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia 1-3 (22-25, 22-25, 25-23, 25-27)

Italia-Polonia 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)