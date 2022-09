La Juve Stabia si rilancia subito: Mignanelli stende il Monterosi (0-1) Quota 6 per le vespe e domenica sarà sfida contro il Monopoli al "Menti"

La rete di Mignanelli al 29' della ripresa garantisce il pronto riscatto alla Juve Stabia, vincente a Pontedera contro il Monterosi Tuscia con il risultato finale di 1-0. Quota 6 con due vittorie e una sconfitta per le vespe dopo tre turni di campionato. La Juve Stabia si mette subito alle spalle il ko nel derby con la Turris e domenica sarà sfida contro il Monopoli al "Menti".

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Monterosi Tuscia - Juve Stabia 0-1

Marcatori: 29' st Mignanelli (J)

Monterosi (4-3-1-2): Alia, Di Renzo, Mbende, Borri, Tartaglia (33’st Liga), Parlati (23’st Burgio), Lipani, Gasperi (14’st Verde), Santarpia, Di Francesco (23’st Carlini), Rossi (14’st Costantino). All. Menichini. A disp. Moretti, Basile, Cancellieri, Giordani, D’Antonio, Tolomello, Cirone.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni (42’st Peluso), Cinaglia, Caldore, Mignanelli, Altobelli, Maselli (27’st Silipo), Gerbo (27’st Berardocco), Scaccabarozzi, Pandolfi (42’st Vimercati), Bentivegna (9’st D’Agostino) All. Colucci. A disp. Russo, Dell’ Orfanello, Carbone, Ricci, Guarracino, Della Pietra, Picardi.

Arbitro: Madonia (assistenti Taverna e Marchese, quarto ufficiale Renzi)

Ammoniti: Bentivegna (J), Gasperi (M), D’Agostino (J), Menichini (M), Ricci (J), Caldore (J), Barosi (J)

Recupero: 1’ pt, 4’ st