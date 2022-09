Tennis, ATP 250 Napoli Cup: ci sarà anche il numero nove al mondo Rublev giocherà il torneo partenopeo, vanta un best ranking di numero sei. Lunedì l'entry list.

Un seeding sempre più importante è quello che va formandosi all’ATP 250 Napoli Cup che scatterà il prossimo 17 ottobre. Dopo Gael Monfils, Roberto Batista Augut e l’italiano Lorenzo Musetti, ecco il grande annuncio.

Sui campi veloci del circolo partenopeo ci sarà anche Andrey Rublev, attuale numero 9 della classifica Mondiale –best ranking numero 6- il russo partirà tra i favoriti per la vittoria finale. Ma il bello deve ancora venire. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri annunci importanti, mentre lunedì avremo l’entry list completa della manifestazione.

La speranza degli appassionati campani è quella di vedere tanti campioni all’opera e magari anche altri azzurri come Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, tutti impegnati in questi giorni in Coppa Davis a Bologna.